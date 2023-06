Bullrich presentó a Petri como su compañero de fórmula: Este cambio no va a ser tibio

La precandidata a presindenta de JXC, Patricia Bullrich, presentó este viernes en una conferencia de prensa a Luis Petri como su compañero de fórmula, donde le agradeció por aceptar el "desafío de cambiar la Argentina"."Todos los que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país es un equipo que se la va a jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio", enfatizó la exministra de Seguridad.En esa línea, agregó: “Para este momento de la Argentina se necesitan liderazgos de convicción porque los problemas que hay que resolver son de la profundidad y el coraje que hay que tener. Por eso esta fórmula y el equipo va a poner y prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan”.Vale recordar que Petri era uno de los postulantes que estaba en la mira de Bullrich para acompañarla en la fórmula. En el camino quedaron Maximiliano Abad y Luis Naidenoff.En este sentido, la ex ministra de la Nación confirmó durante la conferencia que Maximiliano Abad será quien encabezará la nómina de su espacio en la lista de senadores nacionales.Previamente, Horacio Rodríguez Larreta presentó a Gerardo Morales como su precandidato a vicepresidente. Al respecto, Bullrich expresó: "Nosotros pretendemos ganar porque estamos convencidos de que Argentina necesita un cambio contundente”.Por su parte, Petri dijo: “Hay que proteger a los que nos protegen, como dice Patricia. Por eso, estamos convencidos de que, como en algún momento ella defendió a los gendarmes, de la misma manera si queremos combatir el narcotráfico y la delincuencia tenemos que dar un fuerte respaldo constitucional a todas las fuerzas policiales y de seguridad que actúen en el marco de la ley”.