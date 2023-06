Tras la fórmula de Massa-Rossi, Grabois dio marcha a trás y vuelve a ser precandidato a presidente

volvió a subirse a la PASO

No se confundan. Yo cumplo mi palabra. Vamos a las PASO. Voy a ser candidato. Tenemos el derecho constitucional. — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 24, 2023

El dirigente de Patria Grandese había bajado de la precandidatura presidencial para apoyar a, que se había lanzado en posible fórmula con, pero una vez confirmado que el aspirante de unidad será el ministro de Economía,, en tándem con, escribió en Twitter, en su primer pronunciamiento.Minutos después habló con el canal C5N y reiteró que no acompañará a Massa, a quien viene cuestionando desde hace años, sino además que competirá contra él las primarias, a pesar del anuncio de "unidad" de la coalición gobernante."Nosotros no nos bajamos, hacemos exactamente lo que venimos diciendo hace meses. Si Wado era candidato a presidente, lo íbamos a acompañar. Massa ahora es el candidato a presidente de un sector de Unión por la Patria. Nosotros vamos a ser otra lista dentro de Unión por la Patria, tenemos el derecho constitucional de ir a las PASO. Vamos a presentar todo lo que tenemos que presentar", dijo.Luego, aclaró que su intención no es "romper con Unión por la Patria", pero advirtió que si le impiden "acceder a las PASO como corresponde" pegará el portazo.En esa línea, precisó que "eso no va a suceder porque hay leyes muy claras" y reforzó que su decisión es "ir por el principio de coherencia" y que en ese marco plantean "una diferencia ideológica, doctrinaria, de orientación política, social, económica, ecológica contra sergio Massa".