Manes bajó su precandidatura a presidente a menos de un día de presentar su lista

hace dos años la UCR me convocó a dar el paso hacia la política y acepté. Después de la pandemia, sentía que había demasiado dolor en nuestro país, que mi consultorio había quedado chico y que debía involucrarme. Participé de las elecciones de 2021 👇🧵 — Facundo Manes (@ManesF) June 24, 2023

A menos de un dia de haber presentado su lista “Dar el paso”, Facundo Manes anunció que finalmente no se presentará como precandidato a presidente de la UCR y apuntó contra los principales dirigentes del partido que "optaron por acompañar a las dos listas encabezadas por dirigentes del PRO".“Hoy los principales dirigentes de mi partido optaron por acompañar a las dos listas encabezadas por dirigentes del PRO. Creo en la democracia de partidos y respeto esa decisión. Es preciso reconocer tiempos y contextos, ya que nos permiten tomar decisiones para lo inmediato y para el futuro. Vivimos épocas demasiado difíciles para que la política siga discutiendo sobre sí misma y fragmentándose. Por todo esto decidí que no voy a presentar mi candidatura en estas elecciones”, expresó en su carta publicada en redes sociales.cEn su misiva, Manes repasó los motivos que lo impulsaron a presentarse en las eleciones legislativas del 2021: “Estoy convencido de que, así como la UCR había inspirado a un país hacia la recuperación democrática, es el tiempo de que un nuevo radicalismo convoque a otro gran sueño: el del desarrollo y la inclusión”."Argentina necesita de una política donde los liderazgos individuales nunca estén por encima del interés común. Y para alcanzarlo, se necesita construir una mayoría amplia que el radicalismo, un partido de centro y popular, puede aunar", agregó.Por último, expresó: "Nuestro mayor desafío es convencernos y convencer de que podemos llevar adelante una gesta social que les dé a los argentinos y a las argentinas la prosperidad que tantos años de decadencia arrebató. Y que podemos hacerlo. Necesitamos un sueño colectivo que nos encolumne y nos ponga a trabajar unos con otros, y nunca más unos contra otros. Somos mucho más que esto".Los armadores de Manes anunciaron este viernes la presentación de la lista Dar el Paso -la misma con la que compitió en el 2021-, y confirmaron que contaban con todos los avales y listas en todo el país para diputados y senadores. En paralelo, el neurólogo había sido tentado por Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales para encabezar la lista para la Cámara Alta, lugar que finalmente ocupará José Luis Espert.Su hermano y presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, también había recibido la oferta de acompañar a Diego Santilli en la fórmula mixta para la gobernación bonaerense. Tampoco llegaron a un acuerdo. Tras rechazar ambas opciones, el equipo de campaña inició un jornada de llamados y negociaciones frenéticas para conseguir los candidatos a legisladores en todo el país. No tuvieron éxito.Desde el entorno de Manes cuestionan a Gerardo Morales por acompañar al jefe de Gobierno porteño y desistir de su candidatura presidencial. Ambos dirigentes radicales no lograron ponerse de acuerdo en un método para consensuar una candidatura presidencial única de la UCR. De esta manera, resta saber con quién se posicionará Manes y qué lugar tendra en las listas o en un posible gabinete.