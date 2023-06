Córdoba: Llaryora celebró su ajustado triunfo, pero Juez espera el conteo definitivo

¡Gracias #Córdoba! Quiero extender mi gratitud a todos los cordobeses por su gesto cívico de acudir a votar. Agradezco a las autoridades de mesa y a los fiscales de todas las fuerzas políticas. Mi saludo para todos los candidatos, hoy Córdoba protagonizó una jornada democrática. pic.twitter.com/mksGEKE693 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) June 26, 2023

El candidato a gobernador por la coalición oficialistaquien se imponía esta mañana con el 42,76% de los votos en los comicios celebrados ayer en el distrito, aseguró que, con su gestión, empezará "otra provincia, una nueva era", y aseguró que ampliará el gobierno "aseveró el actual intendente de Córdoba y postulante a gobernador por el oficialismo provincial, hoy encabezado por Juan Schiaretti.Así lo expresó esta madrugada a través de una serie de mensajes que publicó en la red social Twitter, donde manifestó su "gratitud a todos los cordobeses por su gesto cívico de acudir a votar" y puso el acento en la vocación de diálogo de la coalición oficialista. "Somos una nueva generación y ahora empezamos de cero. Esta coalición invita al diálogo, por eso nosotros vamos a seguir trabajando con todos, porque somos una generación que se tiene que animar a innovar para que Córdoba no pare, para que siga progresando", aseveró.La fórmula del exFdT, en tanto, marchaba sexta, en durísimo revés.Escrutado el 94,9% de las mesas, la dupla del intendente capitalino Llaryora y la radical díscola Miryan Prunotto obtenía el 42,76% de los votos, sobre el 39,76% de la fórmula de JxC, integrada por Juez (Frente Cívico) y por el diputado nacional y titular de la UCR provincial, Marcos Carasso (del riñón de Mario Negri).Muy lejos, en tercer lugar se ubicaba Encuentro Vecinal Córdoba, con Aurelio García Elorrio, con el 3,01%. La Libertad Avanza, que postula Agustin Spaccessi, aunque sin el apoyo abierto de Javier Milei, aparecía cuarto, con el 2,49%. Quinto marchaba el FIT-U, con Liliana Olivero, con el 2,37%. Y recién en el sexto escalón marchaba la fórmula del exFdT, que a diferencia de 2019 esta vez sí tuvo candidato a gobernador. Con el sello de Creo en Córdoba de Todos, el tándem del intendente de Embalse, Federico Alesandri (del sector del vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio) y la diputada nacional camporista Gabriela Estévez, auspiciada por Cristina de Kirchner, obtenía a esta altura del escrutinio el 2,19%, en la peor elección a gobernador del kirchnerismo en Córdoba en una provincia con largo historial electoral adverso.Frente al carácter reñido de la compulsa, las demoras en el tramo final del escrutinio dilataron las definiciones oficiales sobre ganadores y perdedores de la contienda, y tanto desde el oficialismo como de la oposición salieron a pedir celeridad a la Justicia electoral.Recién poco antes de las 2AM se activó el bunker oficialista, desde donde presentaron “al gobernador electo de Córdoba”.a”, dijo Llaryora, y se adjudicó el triunfo. “A partir de diciembre vamos a trabajar para los que nos votaron y los que no nos votaron; empieza una nueva era, una nueva provincia con las reformas necesarias para mejorar”, dijo, y lamentó: “No podemos festejar, vamos a esperar, pero todos saben que la tendencia es irreversible”, por cerca de tres puntos.“Me da pena que en una provincia como la nuestra, con la tecnología que tenemos, no tengamos el escrutinio terminado”, dijo. Pero recalcó que, con casi un 90% concluído, hay “unos 50.000 votos de diferencia”.Casi una hora antes había abierto el juego de declaraciones públicas Juez, al subir al escenario del bunker de JxC y enfatizar que deberán esperar el escrutinio definitivo y que se cuenten “los últimos votos” para conocer el resultado de la elección, frente “a una diferencia de 40.000 votos y 200.000 votos que faltan contar”. Lo hizo junto a la precandidata presidencial Patricia Bullrich; el diputado nacional radical Rodrigo De Loredo, y otros dirigentes de la coalición cordobesa. “Hicimos una elección descomunal, pero no podemos ni festejar ni saludar al intendente porque a la 1 están cargando las actas a mano porque se les cayó el sistema y hubo problemas con la conectividad”, dijo.Bullrich, por su parte, sostuvo que desembarcó en Córdoba para “acompañar a JxC Córdoba, con la idea de que a las 22 íbamos a tener el resultado”. “Cuidar la democracia es cuidad hasta el último voto de los cordobeses”, enfatizó.