La izquierda impugnó la candidatura de Jorge Macri en CABA ante la justicia electoral y la Corte

Jorge Macri recibió una mala noticia: la izquierda en la ciudad de Buenos Aires impugnó su postulación

Con su firma ya estampada como precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, precisamente en el PRO,La presentación la realizó, tanto ante el Tribunal Electoral como ante la Corte Suprema,, que compite por el mismo cargo desde la lista del Partido Obrero - MST, encabezada pora nivel nacional como precandidato a presidente en las internas del Frente de Izquierda.En el texto, aseguran lo que se viene expresando respecto del primo del ex presidente Mauricio Macri: que no cumple con los cinco años de residencia previa obligatorios para postularse, y que además no nació en CABA., exigió Biasi.Agregó que la postulación de Jorge Macri “es completamente ilegal y una trampa inadmisible”, y responsabilizó a su primo, el ex presidente Mauricio Macri., enfatizó.Macri competirá en JXC conpara ser el sucesor deen CABA. Para hacerlo, hace semanas presentó su renuncia como, cargo que mantenía en licencia desde que asumió su nuevo cargo en la administración porteña en diciembre de 2021.Tanto Jorge Macri como Louseau mantuvieron arduas negociaciones de cara al cierre de las alianzas y de las listas. Así, establecieron que el piso de votos para integrar las listas sea del 20%. Hasta el 2021, ese umbral era de 15%, es decir, para ingresar en el reparto de lugares para la lista de legisladores definitiva, luego de las PASO, cada partido debe alcanzar el 15%. Los espacios que no llegaran a ese piso, se quedan afuera de la boleta.Por otro lado, el pasado sábado quedaron confirmadas las listas de cada candidato para la legislatura porteña: Graciela Ocaña, Guillermo Suárez (referenciado en Facundo Manes), Manuela Thourte, Sebastián Nagata, Fernanda Mollard y Francisco Loupias, encabezan la lista de Lousteau, mientras que Franco Rinaldi, Gimena Villafruela, Facundo del Gaiso y Patricia Glize, entre otros, figuran en la lista de Macri.