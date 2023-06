"Ah pero me tiembla el pulso": Larreta le tira a Bullrich que CABA "es la capital más segura" de Latinoamérica

El precandidato a presidente de(JxC) y jefe de Gobierno porteño,arrancó su campaña camino a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que competirá acompañado por el gobernador jujeño,Lo hizo con su primer spot electoral, con el que aseguró que su gestión convirtió aCon su voz en off, el alcalde porteño hace un recorrido con imágenes sobre la implementación desde 2016 del Plan Integral de Seguridad Pública, y la creación de la Policía de la Ciudad.sostuvo.@CJSEn otro tramo del spot también hace alusión al temblor esencial, un trastorno con el que fue diagnosticado Rodríguez Larreta hace cinco años. Así lo muestra al sostener una taza de café entre sus manos en una escena cotidiana. “Ah, pero me tiembla el pulso”, ironizó Rodríguez Larreta, en referencia a lo que expresa tanto en el video como en sus apariciones públicas: la convicción y el coraje se midenLa elección del eje de la seguridad no es casual: se supone que es uno de los principales atributos de Patricia Bullrich, su rival en la interna de Juntos.El candidato apela al humor y se lo ve sosteniendo una tasa con ambas manos.ironiza en una referencia al temblor esencial que padece. Como cierre, el video destaca el slogan de campaña:. Desde el entorno de Rodríguez Larreta adelantaron que este video será uno de los primeros que difundirán sobre las decisiones que tomó durante sus ocho años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires.