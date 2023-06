Para ganar hay que apostar: la frase de Cristina Kirchner con Sergio Massa candidato a presidente

la vicepresidenta Cristina Kirchner acompañó a Sergio Massa en su primer acto como candidato a presidente y dejó contundentes mensajes de apoyo al ministro de Economía y al ministro del Interior, Wado de Pedro, quien fue relegado por esa decisión, al igual que un potente mensaje al peronismo, y críticas a la oposición y al sector del presidente Alberto Fernández

"El neoliberalismo quiere a palos o como sea que los trabajadores acepten cualquier resultado de sus ingresos. Malas noticias: hay muchos peronistas todavía en la República Argentina"

A sólo dos días del cierre de listas para las elecciones 2023 que arrojó una nómina de casi unidad en Unión por la Patria (a excepción de la PASO presidencial que disputará el sector de Juan Grabois),Fue en un acto con motivo de la recuperación del avión Skyvan PA-51, que fue utilizado en los "Vuelos de la muerte" de la última dictadura militar. La ex presidenta le dedicó algunas palabras al ministro de Economía a quien, con humor y para iniciar una de las varias expresiones de apoyo que le dedicó, lo catalogó como "fullero"., celebró CFK, entre risas de Massa.En el marco del motivo del acto, la ex presidenta se sumó a los pedidos que se hicieron allí dirigentes de DDHH a favor de una ley que condene el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar, como sucede en países del primer mundo."Parece increíble que algo que es reconocido como una tragedia en el mundo entero, sea negado por personas acá", aseguró la Vicepresidenta y destacó "el apoyo mediático" que reciben esos negacionistas. "Sin la complicidad de los medios masivos de comunicación hubiese sido posible que pasaran las cosas que pasaron en este país", aseguró.Luego, Cristina le dedicó un extendido párrafo a la necesidad de generar una lista de unidad de cara a las PASO por parte del peronismo, cosa que se logró finalmente pero a regañadientes del sector que lidera el presidente, y que proponía acomo precandidato presidencial y apara gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en una competencia interna que los iba a enfrentar a(quien ante la unidad declinó su postulación) y, aseguró y cuestionó "la democratización como objetivo, especialmente después de que nuestro espacio político perdió por primera vez mayoría y quórum propio".En esa línea, continuó: "La verdad, pelearnos entre nosotros, con una Argentina con un endeudamiento y una vuelta al país del Fondo Monetario... Este es el principal problema que tiene la sociedad argentina, entonces, sinceramente como militante política, sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad y son muy graves".Allí fue que Cristina cuestionó directamente la posición de Fernández a favor de una PASO:La Vicepresidenta recordó que hasta el viernes pasado, cuando faltaban tan solo 24 horas para el cierre de las listas, todavía “estaba la ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz) planteándole una interna a nuestro gobernador (Axel Kicillof) y nuestro embajador en Brasil (Daniel Scioli), con todo derecho, presentándose para presidente”.“El lunes anterior, en una reunión que tuvimos con Sergio, Wado y Máximo, cuando faltaban apenas 4 o 5 días para la confirmación de los candidatos, ya hablé con Sergio y le dije, adelante de todos, que si había una lista de unidad apoyada por gobernadores o intendentes, genial, pero que si se persistía con la idea de las PASO, nuestra fuerza iba a ir con un candidato propio, que era Wado”, comentó, en un segmento en que elogió al ministro del Interior.En esa línea, desmintió una versión periodística de los últimos días que sostuvo que los gobernadores peronistas no apoyaban la precandidatura presidencial De Pedro. "No es cierto que los gobernadores no lo querían, lo que querían era una fórmula de unidad", sostuvo, al tiempo que enfatizó que esa posición requería el aval de todos los líderes de la coalición, incluido Alberto, a quien allí volvió a cuestionar. "Era obvio que Wado no iba a tener el consenso del Presidente, pero no importa", sostuvo., sostuvo la ex jefa de Estado, ante aplausos de los presentes, que también integró el candidato a vicepresidente, a quien la ex presidenta también elogió.Tras defender la posición de unidad y cuestionar la línea del actual mandatario, Cristina desechó las críticas que acusan al oficialismo de estar "desordenado" por esas discusiones electorales y sostuvo. "La política también es conducir el desorden", dijo, pero pese a ello llamó a todos los dirigentes de UP a "darles seguridad, certezas y tranquilidad a la sociedad"."Porque, si todavía no podes transformar, al menos podes tranquilizar. Esto es lo que tenemos que hacer los dirigentes que tenemos responsabilidades de gestión o políticas", aseguró.Y afirmó:Luego se refirió a su imposiblidad de competir en los comicios., precisó."El otro día miro los portales y veo en Infobae una foto mía con Kristalina Georgieva. Digo ´se equivocaron, ¿qué pasó?`. Bueno, para el FMI el aumento de las ganancias de las empresas explica buena parte de la inflación reciente. ´Hola, ¿qué tal?` Teléfono para el ministro y para el candidato", contó en un segmento Cristina, ante risas de Massa y los presentes.Luego de mostrar gráficos con datos del FMI, y bromear que no vienen de Cuba, acerca de las ganancias de las empresas, el "costo laboral", el precio de las importaciones y los impuestos, y exponer cómo con la pandemia empezaron a ganar exponencialmente las compañías, siguió.En ese punto, Cristina citó a un intelectual Oliver Blanchard quien explica que la inflación es producto del "conflicto distributivo" entre trabajadores, empresas y contribuyentes y que solo se termina cuando alguien de los mencionados no discute., concluyó.