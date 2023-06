Rossi: "Vamos a ganar las elecciones y que Sergio Massa será el presidente"

el aspirante a vicepresidente en la misma fórmula, Agustín Rossi, dejó definiciones acerca de la economía del país para el año próximo, defendió los logros del Gobierno nacional a la vez que advirtió acerca de las deudas pendientes y vaticinó un triunfo electoral para la coalición oficialista

Tras la presentación en sociedad del precandidato a presidente de Unión por la Patria,, ayer, en un acto que encabezó la vicepresidenta, enfatizó el jefe de Gabinete entrevistado en Radio 10, optimista de cara a las PASO, primero, y luego las elecciones generales de octubre.En primer lugar, se refirió a la conformación de la fórmula con Massa y, ante las miradas políticas y mediáticas que la cuestionan por los conflictos entre algunos de sus líderes, como Cristina Kirchner y el ministro de Economía, en el pasado, Rossi recordó que ya en el armado del Frente de Todos, hace 4 años,En otro segmento, el dirigente santafecino habló de la actual gestión del Gobierno nacional, con sus logros y defectos. “Nosotros asumimos nuestras responsabilidades [...] A nosotros nos quedan muchas cosas por hacer, eso lo sabemos, pero hubo muchas que se hicieron".“No queremos poner la guerra, la sequía y la pandemia como excusas, pero la realidad es que pasaron", marcó respecto de tres hechos globales y regionales inevitables a nivel local.Al conectar esa descripción con el futuro y las propuestas de Unión por la Patria, advirtió que es necesario "seguir con la línea que se marcó" y se mostró optimista sobre la economía., afirmó.Rossi también contó cómo fue la charla que mantuvo con el presidente Alberto Fernández el viernes previo a su postulación como candidato a vicepresidente: “El Presidente me llamó para saber si estaba de dispuesto a participar en una fórmula de unidad con Massa. Le dije que lo iba a acompañar hasta el final como Jefe de Gabinete y empecé a tener charlas con Máximo Kirchner para que mis compañeros de mi espacio, que es la Corriente Nacional de la Militancia, tengan un lugar en las listas legislativas"."Tenía un ofrecimiento para compartir la fórmula con Scioli pero le dije que no veía esa fórmula", reconoció respecto a la precandidatura que había lanzado el actual embajador argentino en Brasil.Justamente, acerca de la baja de las candidaturas de Scioli y también de Eduardo Wado de Pedro, propuesto por el sector kirchnerista, Rossi restó valor a quienes cuestionan las idas y vueltas y manifestó que ambos tuvieron "actitudes de generosidad" y "entienden de qué va la política”."No es novedoso que pasen estas cosas en el peronismo - dijo sobre la que llamó ´la fórmula de síntesis`- En 2019, Sergio era precandidato a presidente y bajó su candidatura para sumarse al Frente de Todos y encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia; yo también había empezado una precandidatura presidencial. Cuando Cristina anunció la fórmula con Alberto, sumé a esa fórmula", recordó.Respecto de la economía, reconoció que el país tiene una cantidad de reservas "que hay que administrar cuidadosamente" y, a horas de un informe del FMI en el que el organismo reconoce cómo el aumento de las ganancias empresariales impulsó la inflación en la Argentina, dijo que "claramente la concentración económica es un tema".“Tenemos que demostrarle a los argentinos que hay otra realidad", sostuvo, por lo que destacó que UP tiene "muchos desafíos por delante, pero vienen años muy buenos".En cuanto a la oposición, Rossi sostuvo que, señaló Rossi acerca de la violenta represión que la policía de, gobernador de esa provincia y precandidato presidencial de, ejerció contra los múltiples sectores que protestaron.Dijo acerca de la oposición que "están diciendo que van hacer una devaluación brusca, una devaluación brusca es inflación, más pobreza y más indigencia".“Nosotros le pedimos a los argentinos que identifiquen las propuestas que valen la pena y a los que venden espejos de colores", dijo y más tarde mencionó: “Sabemos que en las PASO mucha gente no vota, pero nosotros tenemos que tratar de dialogar para que todos vayan".