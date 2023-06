Burlando llevará de vice a la actriz Andrea Campbell para la gobernación bonaerense

Mientras trabaja en la causa del femicidio de Cecilia Strzyzowski, el abogado Fernando Burlando ratificó su precandidatura como gobernador de la provincia de Buenos Aires y anunció que la abogada Andrea Campbell será su compañera de fórmula por el Movimiento de Integración Federal (MIF) en las próximas PASO.afirmó la cuenta oficial de Alternancia Republicana Federal, uno de los partidos que conforman la alianza que tiene al abogado como su principal referente.Burlando, actualmente está en Chaco como representante de la familia de, la joven desaparecida el 1 de junio y se presume que su muerte está vinculada a su expareja César Sena y a sus padres, los dirigentes políticos de Chaco Emerenciano Sena y Marcela Acuña.En marzo, el abogado mediático había sido repudiado porque uno de los asesinos de José Luis Cabezas, José Luis Auge, apareció en su spot con el que se lanzó como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. "¿Disculparme?, yo no he hecho nada malo, porque ni siquiera he subido yo ese video", dijo Burlando y agregó:, argumentó.Burlando es recordado por haber defendió a Carola Labrador en la causa del crimen de la niña Candela Rodríguez ocurrido en 2011, al actor Juan Darthés en su causa por el presunto abuso a la actriz Thelma Fardin desde 2018 y a la familia del asesinado Fernando Báez Sosa desde 2020.Por su parte,recibida en la Universidad de Belgrano (UB) y desde la década de los 90 se desempeña en diferentes medios de comunicación.Si bien este lunes Burlando confirmó que Campbell sería su compañera de fórmula para estas elecciones, hace apenas dos semanas, ambos habían tenido un fuerte cruce en televisión luego de que la abogada denunciara a Juan Darthes públicamente.había expresado Campbell.Sin embargo, cuando se cruzaron en un programa de América, Burlando sostuvo: ", criticó Campbell.