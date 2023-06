Bajo el canto "¿De qué barrio sos Jorge Macri?", Martín Lousteau lanzó oficialmente su candidatura

VAMOS A SEGUIR MEJORANDO BUENOS AIRES



Hoy, junto a miles de vecinos, presentamos nuestras propuestas para la Ciudad. Llevo a Buenos Aires en mi corazón porque acá nací, crecí y viví toda mi vida. En los últimos 15 años se han hecho grandes transformaciones, pero creemos que es… — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 29, 2023

El senador nacional(CABA) por su espacio, Evolución Radical, y no perdió tiempo para diferenciarse de su rival en la interna de Juntos por el Cambio,quien renunció hace semanas a la intendencia del municipio bonaerense Vicente López para competir por la Ciudad. "Este espacio tiene pertenencia con la Ciudad: nacimos acá, nos criamos acá, nos educamos acá, trabajamos acá, amamos esta ciudad, somos orgullosamente porteños", dijo el ex ministro de Economía acompañado por el canto "Lousteau fue el único orador del acto en el microestadio Malvina Argentinas, del Club Argentinos Juniors, en el barrio de La Paternal. Aunque estuvo acompañado por Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente en la fórmula del actual jefe de Gobierno porteño. También estuvo presente, precandidata a primera legisladora de su lista , referentes de la UCR, funcionarios larretistas y militancia del radicalismo. “Queremos una Ciudad moderna y de iguales. Tenemos el deber de atender el presente mirando al futuro, con una coalición muy grande como la que hoy gobierna la Ciudad”, expresó el precandidato.Aunque remarcó: "Nuestros equipos técnicos conocen cada centímetro de la Ciudad. La viven, la trabajan, la piensan, están obsesionados con la Ciudad.", una clara referencia, sin nombrarlo, al ex intendente de Vicente López., resaltó en línea con declaraciones ya sostenidas respecto a que la Ciudad es el plan B de Macri, es que su presentación se estructuró en enumerar propuestas e ideas de su campaña intercaladas con frases ácidas y directas contra el primo de Mauricio.Mientras que la militancia radical en un momento puntual del acto, comenzó a cantar "¿De qué barrio sos, Jorge Macri?", haciendo alusión al reciente cambio de distrito por el objetivo electoral. El dirigente de Evolución Radical no se sumó al cántico, pero sí aplaudió a la par.Lousteau también recordó, en esa línea, las elecciones de 2015, cuando perdió en un balotaje contra Larreta la jefatura de Gobierno. "Y el gobierno de la Ciudad implementó 28 de esas 32 propuestas", manifestó.Y agregó: "No nos fuimos, no nos mudamos porque perdimos, porque nuestra obsesión es transformar la vida de los porteños y de las porteñas. Y aportamos cuando perdemos y aportamos cuando ganamos".Respecto a lo que quiere para la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el macrismo desde 2007 expresó que quiere “ir de la transformación urbanística a la transformación de la vida comunitaria”. “A modificar la manera en que nos tratamos, en la que resolvemos nuestros problemas, en la que el Estado está presente para apalancar a aquel que ya está haciendo un esfuerzo", propuso.Lousteau puso el foco en la educación pública, un aspecto que consideró vital para "construir una mejor vida comunitaria" e "igualar oportunidades". "Hoy tenemos chicos que terminan la primaria y no saben leer y escribir y un montón de jóvenes que no terminan el secundario porque no le encuentran sentido o porque sus familias tienen otras urgencias. Mi hijo no tiene ese problema pero, ¿con qué cara puedo yo mirar a alguien a los ojos, a un padre, a una madre, a un hijo, si no estamos poniendo todo de nosotros para modificar eso?", expresó.Tras el evento, el precandidato publicó un hilo de Twitter en el que compartió su visión sobre el mismo y expuso algunas de sus propuestas. "En los últimos 15 años se han hecho grandes transformaciones, pero creemos que es necesario evolucionar con un nuevo impulso y pensar nuevas ideas para solucionar los problemas que aún persisten", posteó.@CJS@La presencia de Gerardo Morales en el Malvinas Argentinas puede ser interpretada como un guiño del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Si bien Morales es el presidente de la Unión Cívica Radical, Larreta forma parte del PRO, espacio de Jorge Macri.