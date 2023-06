Gane quien gane la interna, el plan de ajuste al PAMI que busca impulsar Macri desde Juntos por el Cambio

la entrega de medicamentos 100% bonificados y el aumento de la cápita, ante el acceso de nuevos jubilados sin aportes registrados, a través de la nueva moratoria previsional, hace que el sostenimiento financiero de la obra sociales de los jubilados esté en peligro.

Si bien renunció a sus aspiraciones de reelección, el expresidentele encargó hace un año y medio -antes de abandonar la carrera por la presidencia- a un grupo de gestores, vinculados al sistema sanitario,Y como Macri es quien toma las decisiones del PRO gane quien gane la interna, si la oposición llega al Gobierno problema buscarán achicar los gastos y, en consecuencia, los beneficios que perciben los jubilados lo que desfinanciaría a la obra social.La iniciativa macrista también incluye lineamientos para reformar la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses IOMA, que le servirían al sucesor de Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires, si el éxito de la alianza opositora logra imponerse también en ese territorio.Según consignó El Perfil esta iniciativaDe consolidarse, el plan a seguir estaría pautado sillegan a Nación; como también paraen PBA.Quien lo reveló fue el extitular del PAMI durante la gestión Cambiemos,al confesar que fue “convocado por Macri a principios del 2022”, con el objetivo de armar una propuesta para rediseñar el plan sanitario, pero con el foco puesto sobre la administración de la obra social de los jubilados.Fuentes del entorno del líder del PRO le señalaron al Perfil que Cassinotti está considerado por Macri como “un hombre serio”. De hecho, su trabajo se enmarcó en el equipo de la Fundación Pensar, el think tank ultramacrista. “”, sentenció el licenciado en Relaciones Públicas y magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social, durante una cena en un restaurante porteño, de la que participó este diario, junto a otros periodistas, y que fue organizada por la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre (CAPEMVeL).Cassinotti aclaró que el objetivo”, aunque consideró queLa preocupación estaría en sostener los nuevos beneficios que trajo la gestión de Alberto Fernández considerando que el fin del decreto que establece el impuesto PAÍS, que hoy destina un 70% de su recaudación a financiar programas a cargo de Anses y PAMI, impactará de lleno en las cuentas de la obra social. “Si hay un orden cambiario, dejará de existir ese impuesto”, destacaron.El plan que tiene en mente Cassinotti buscará queEste esquema está activo en la actualidad, pero aplicarán “incentivos” para retener a la tercera edad dentro del sistema sanitario de gestión privada. También, está en mente realizar un rastrillaje para discriminar a los beneficiarios con necesidades básicas insatisfechas, de aquellos que tienen capacidad económica para pagar parte de sus medicamentos.que utilizan servicios de movilidad adicionales, costeados por la obra social porque en JxC creen que hubo un “aumento significativo” gracias a una política “abusiva” de la gratuidad, que deberá ser auditada. Entre las reformas, también existe la posibilidad de ir hacia un sistema de prestaciones gratuitas básicas, lo que transformaría al PAMI en un instituto de atención de urgencias para los jubilados que tienen condiciones de pago de los servicios.Cassinotti remarcó que lo primero que quieren revertir es el 9% del presupuesto que se destina a turismo y actividades sociales que financia el organismo.También“Mientras que las prepagas achican sus filiales, el PAMI las multiplica”, se lamentó el exinterventor. Para gran parte del macrismo, las más de 600 agencias de atención y las 38 Unidades de Gestión Local (UGL) que existen en todo el país son, en la práctica, “una suerte de unidad básica del peronismo”.”, se quejó Cassinotti, aunque no consideró lo que la digitalización significa para el gran porcentaje de personas de la tercera edad que son afiliados de la obra social.El exdirector ejecutivo del PAMI también apuntó en contra de IOMA y adelantó que ppor ser trabajadores estatales bonaerenses o de alguno de los 135 municipios provinciales.Este plan de Macri busca la previsibilidad de gestión ante la posibilidad de recuperar el poder para el PRO, lo que justificó el encargo a los técnicos que tienen experiencia de gestión; y demuestra su ambición por controlar al próximo gobierno. Macri quiere revisar la multiplicidad de obras sociales sindicales que conviven en la actualidad y, según Cassinotti. El plan se analiza en la mesa de consenso sanitario, en donde participan los equipos técnicos de todos los sectores que integran el frente opositor.quizás por algo se deban las bomba de Horacio Rodríguez Larreta contra el ala dura del PRO, en los últimos días el candidato presidencial incluso cuestionó el modelo de país que llevó adelante Mauricio al señalar que “fracasó” y advertir que la idea de Patricia Bullrich se dirige hacia el mismo lugar.Las propuestas o “reformas necesarias” para el PAMI se plantearon en un encuentro organizado por la Cámara de Medicamentos de Venta Libre, que intentará activar nuevos con candidatos de otros sectores. Estuvieron presentes, además de Cassinotti, el director ejecutivo de CAPEMVeL, Juan Tonelli, ex pareja de la exvicepresidenta Gabriela Michetti; el contador público Víctor Hugo López Monti, actual director general del Sanatorio Güemes, exsubdirector ejecutivo del PAMI y exdirector general de Administración de IOMA y del hospital general de Agudos Cosme Argerich, éste último dependiente del sistema de salud pública porteña. Todos del sector privado que, si bien aclararon que son personas de consulta técnica y no volverían a la función pública, tienen en común sus vínculos con el ala dura de la oposición liderada por Mauricio Macri.