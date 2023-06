Patricia Bullrich: "Hay que dinamitar el régimen económico kirchnerista"

La precandidata presidencial que compite en la interna de Juntos por el Cambio (JxC)sostuvo este viernes que hay que "terminar con que el Estado maneje todo" e insistió con "dinamitar el régimen económico kirchnerista". Además, lejos de apaciguar la interna, volvió a diferenciarse de su contrincante en la internay señaló que ella "no hace campaña de marketing político".Hay que reestablecer el orden y terminar con que el Estado maneje todo. Hay que ajustar las burocracias", sostuvo Bullrich al disertar de manera virtual esta mañana ante el XVI Foro Atlántico organizado en Madrid por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que lidera el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y que debatió sobre "Iberoamérica, democracia y libertad" y del que también participa Mauricio Macri.En ese marco, volvió a insistir con su idea de "dinamitar el régimen económico kirchnerista" yLa exministra de Seguridad se quejó de que "todo depende del Estado, por lo que acá hay que desestructurar las burocracias", en ese sentido, cuestionó el hecho de que "13 (distritos) tienen más empleo público que privado" y sostuvo que se trata de "provincias que funcionan como cajas registradoras, cobran la coparticipación federal, pagan salarios, hacen un puente y esa es la provincia".También se pronunció por "un banco central independiente" y afirmó que se están planteando otra vez, "como lo hizo el presidente Mauricio Macri, rearmar una Argentina en base a principios y valores que tienen que ver con un liderazgo de convicción y un cambio profundo".Tras los fogonazos de los últimos días en el PRO, luego de que Larreta considerara que el proyecto de país de la precandidata se dirige al mismo modelo de Mauricio Macri que "fracasó" y que la exministra lo acusara de "ventajero", Bullrich volvió a tomar distancia de Larreta, al considerar que la Argentina "no necesita un administrador, necesita un líder". "remarcó.Además, señaló que -ante el cierre de listas- en Juntos por el Cambio "hubo dos caminos, dos ideas, la primera fue la del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que considera que la Argentina sale negociando con los sectores políticos, pero nosotros consideramos que esta idea no ha prendido en la sociedad porque es 'entreguémosle el poder a una parte del peronismo'"."Es decir, se está discutiendo en las primarias el cómo, con ellos o sin ellos.", precisó Bullrich.