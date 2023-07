Santoro lanzó oficialmente su candidatura en la Ciudad: "Vamos a dar vuelta la historia"

Queremos construir un gran corredor verde en toda la General Paz. Y vamos a recuperar el río. Por eso vamos a derogar la venta de costa salguero y poner la tierra pública al servicio de las mayorias populares. #SomosLaAlternativa pic.twitter.com/cODBUqGcId — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) June 30, 2023

El diputado nacionalpresentó este viernes su candidatura a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Ciudad, dentro de Unión por la Patria, prometió terminar con los "negociados" del macrismo y afirmó: “"Esta mística militante va a empezar un recorrido que inevitablemente nos va a llevar a que ganemos la ciudad y que se la podamos devolver a los porteños", aseguró Santoro en un complejo en el barrio de Chacarita dondea partir de "la doctrina que es más natural para nuestro espacio político, que es la de los derechos humanos".Respecto al escenario electoral, sostuvo que."Nunca se vio que una fuerza política para construir una mayoría electoral prometa ajuste y represión. Nunca se vio tampoco que un sector de la juventud baje los brazos y naturalice semejantes afirmaciones".que ha logrado interpelar a un sector de la sociedad que incluso, históricamente, votó progresismo. Lo hizo porque logró articular un discurso en sociedad con un sector del poder real que llegó a la conclusión que lo peor que le podía pasar a la Argentina es que el PRO pierda la ciudad porque de esa manera iba a desaparecer como partido político", advirtió.Según planteó el diputado de origen radical, hay un "giro conservador" que deriva en "posiciones más extremas" en el que encuadró la "declaraciones de (la precandidata a presidente Patricia ) Bullrich generando las condiciones para arancelar la UBA" o los dichos de "eliminar la ESI para pasar a educar a los chicos con la pornografía", aludiendo sin nombrarlo al libertario Ramiro Marra.En esa linea, srecordando que "uno de los principales dirigentes que gobierna la Ciudad le dijo sin sonrojarse que no iba a estar dispuesto a que los cajeros automáticos sean los monoambientes de las personas en situación de calles".Y sintetizó: "cultural, donde vamos a tener que articular el corazón y la cabeza, las banderas históricas de nuestra tradición popular, con las resoluciones de estado"Además, el legislador señaló que si bien "todos remarcan y subrayan las contradicciones de la actual gestión", lo importante "no solamente es ser oposición, sino que el desafío es ser una alternativa de gobierno". "Es tener vocación de poder, es construir equipos, sintetizar diferencias, sumar voluntades, convencernos y emocionarnos y articular entre todos un movimiento cultural que termina construyendo un pueblo; es armar una mayoría electoral que después se transforma en una mayoría política. Es construir una esperanza que es posible en esta ciudad que está gobernada por la derecha por 16 años, armar un nuevo proyecto sensible, humano y solidario. Esta fuerza política tiene el coraje para hacerlo", concluyó durante el cierre."Vamos a llevar a adelante un programa de transformación radical en esta ciudad. Esta noche vine a comprometerme para que en la primer semana en la que seamos Gobierno vamos a, que fue lo que permitió el curro inmobiliario del macrismo. Con nosotros se terminan los negociados inmobilarios, la especulación. Basta de ventas de tierras públicas, de ofrecerle el estado a los ricos para hacerse millonarios y desentenderse de los problemas de la gente", aseguró.Y afirmó que en caso de ser electo avanzará en una"Si hay que regular el Air BNB, lo haremos; si hay que incentivar la construcción en el microcentro, lo haremos; reconvertiremos el IVC para desarrollar una empresa que sirva para crear un parque público de vivienda.Queremos gobernar para terminar con la especulación inmobilaria y sus consencuencias", lanzó.Entre otras medidas, prometióuna "auditoría que trasparente la política de latrocinio de los últimso 16 años de la gestión amarilla" y una política de "seguridad desde la mirada de los Derechos Humanos".Sobre la búsqueda de una "ciudad sustentable" y, anunciando que va a "derogar la venta de Costa Salguero porque va a haber un parque público y poner la tierra pública al servicio de las mayorías públicas y no de los negocios de unos pocos". También indicó que buscarán la "recuperación de la General Paz" con la instalación de "un gran corredor verde" en el norte porteño.También hicieron uso de la palabra los precandidatos de Unión por la Patria(diputada nacional),(legisladores porteños). También se presentaron a todos los aspirantes a ingresar a la Legislatura y a las comunas porteñas.Asistieron al encuentro, además, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus; el secretario de Comercio Exterior de la Nación, Matías Tombolini; el senador nacional y titular del Partido Justicialista porteño, Mariano Recalde; el diputado nacional Carlos Heller; los legisladores porteños Juan Manuel Valdés, Ofelia Fernández y Victoria Montenegro, y el ex precandidato a jefe de gobierno Eugenio "Nito" Artaza, entre otros.