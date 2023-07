Morales volvió a cruzar a Macri: Hay que tratar de no mirarse el ombligo y creer que uno hace todo bien"

El estallido de la interna Juntos por el Cambio continúa, el precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta,, volvió a cruzar a Mauricio Macri, defendió al jefe de Gobierno porteño y señaló que Argentina necesita “un Presidente, que no tenga un comando de afuera".Horacio no tiene jefe, y realmente necesitamos un presidente, que no tenga un comando de afuera", sostuvo en un acto en la provincia de Misiones, donde viajó a respaldar a los candidatos legislativos de la lista donde él ocupa la vicepresidencia.Además, el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical se diferenció de la propuesta de la precandidata presidencial que disputa la interna, Patricia Bullrich:tenemos vocación por la gestión y experiencia, que es lo que necesita el país".Esta semana los cruces comenzaron luego de que Larreta señalara que el modelo de gobierno de Mauricio Macri "fracasó", provocando la inmediata respuesta de Bullrich que lo acusó de "ventajero total".En esa línea, el gobernador de Jujuy señaló que uno de los índices de la deficiente gestión de Mauricio Macri es "que haya vuelto el kirchnerismo en 2019". "", consideró.Yo soy gobernador y hago cosas bien y cosas mal, nadie es infalible. La gestión de 2015 a 2019 fue un aprendizaje. Se hicieron cosas bien y también cosas mal, y decirlo no es atacar a nadie", indicó.Aunque luego de los palitos a Macri, en tono electoral Morales remarcó que han “logrado construir un espacio mucho más fuerte y potente dentro de Juntos por el Cambio" y concluyó: "Tenemos coincidencias que tienen que ver con la transformación que necesita el país”.