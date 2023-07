Máximo Kirchner le pidió a Cristina "que se meta en la campaña" de estas elecciones 2023

El legislador nacional y candidato a diputado dentro de Unión por la Patria (UxP),, participó del acto de lanzamiento de la precandidatura decomo intendente de Hurlingham donde fue orador y aprovechó para hacerle un pedido a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: "Que nos dé una mano la compañera, la necesitamos", pidió.Acompañado por el ministro del Interior,, el dirigente político le habló a la militancia y dijo traerles "el saludo de la compañera Cristina”. “Hablé antes de venir para acá.”, le preguntó al público que rápidamente respondió de forma afirmativa.En ese sentido, señaló: “Ese amor y fuerza que le demuestran a ella es por la misma razón que ese Partido Judicial nos prohibió poder votarla en esta elección”. "Pero, aseguró Máximo."Siempre hemos dado la cara y cumplido todo lo que dijimos que íbamos a hacer, no como alguno que hace cuatro años dijo que no iba a volver a pelear con Cristina y fue lo primero que hizo", recordó el líder del PJ Bonaerense.Durante su discurso, que duró cerca de media hora, el precandidato a diputado dijo que en las elecciones se ponen en juego dos modelos de país:”.“No hace falta ser el más lucido e inteligente para darse cuenta de que no todo salió como le propusimos a la gente en el 2019. La pandemia [del coronavirus] no puede explicar todo aquello que nos faltó hacer”, admitió siendo crítico de la gestión de Alberto Fernández al considerar que aludir sólo a la pandemia “sería buscar justificaciones y no explicaciones. Debemos asumir y metabolizar los errores que hemos cometido”.“Recuerdo que en 2019 nuestro candidato a presidente decía que si se iba del rumbo levantemos la voz y se lo digamos. Cuando levantamos la voz y le dijimos que estábamos errando, el rumbo se empacó y se enojó”, dijo sobre el actual mandatario y sumó: “Eso nunca más. Cuando uno invita a participar a la gente se banca. Es lindo el elogio y a veces duele la crítica, pero para eso estamos acá arriba para tratar de crecer con nuestra gente”.Al respecto señaló que una de las "oportunidades" que tiene el oficialismo por delante es demostrar que pueden "asumir y traducir los errores que hemos cometido en más fuerzas", consideró y cerró:Máximo, que irá como primer candidato a diputados por UxP, acompañó a Selci en medio de lo que será la interna en el distrito bonaerense de Hurlingham ante Juan Zabaleta -actualmente en el máximo cargo político local-, también estuvieron presentes el candidato a senador de Pedro; Juliana Di Tullio (senadora nacional), Luana Volnovich (directora Ejecutiva de PAMI), Vanesa Siley (Directora Ejecutiva de PAMI), Daniel Gollán (diputado nacional) y Martín Sabbatella (titular de Nuevo Encuentro y de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), entre otros.