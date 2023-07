Recalde: "Massa es el candidato apoyado por la conducción de Cristina, no hay mucho que discutir"

El exdiputado nacionalse refirió al nuevo panorama electoral tras el cierre de listas, se mostró de acuerdo con la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, y recordó que el actual ministro de Economía “es el candidato apoyado por la conducción de Cristina y no hay mucho que discutir".En diálogo con Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde, Recalde señaló que el cierre de listas de este año fue "conflictivo como todos", pero que "ya es una etapa que terminó" y ahora el oficialismo tiene un listas para las PASO, "vamos a ir a las elecciones democráticamente, y evidentemente hay una premisa peronista sagrada que esSi bien admitió que se "entusiasmó" con la posible candidatura de Wado de Pedro, el diputado señaló que "para que el movimiento conduzca los destinos de la patria, aparece esta fórmula, Massa-Rossi, que de acuerdo a todas las encuestas sería más atractiva para un público que tal vez no hubiera acompañado a Wado"“Además que los conozco a ambos, hemos compartido en algún momento en la Cámara de Diputados,”, consideró el exlegislador.En referencia a los militantes del kirchnerismo que mostraron su descontento sostuvo: “Comprendo los que estén desencantados porque pretendían otra cosa, pero lo que quiero recordar es que es la opción de hierro, no basta con el disgusto,”.. Tenemos que ir en un excesivo verticalismo”, sostuvo al ser consultado por las diferencias del líder del Frente Renovador con el kirchnerismo, al tiempo que insistió sobre la oposición: “Lo otro es el abismo, es quedarse en la actitud testimonial y arriesgarse a que el destino de nuestra patria sea conducido por el adversario”.“Estoy convencido que en este caso Evita votaría por Massa. Hay una frase para los que están en el extremo de la disconformidad con la candidatura de Massa. Evita decía bienvenido a los rezagados. Textual esto. ¿Se opinan que Massa es un rezagado? Bienvenido sea la fórmula, ¿no?”, cerró Recalde.