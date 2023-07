Larreta festejó en San Juan con su aliado Orrego, quien también nombró a Bullrich

Acabo de hablar con @DrMarceloOrrego ¡y GANAMOS SAN JUAN!

¡Felicitaciones Marcelo, @fabianmartinsj y todo el equipo sanjuanino de Juntos por el Cambio! No hubo aparato, ni cambio de reglas, ni poder que frene la voluntad de cambio del pueblo.

Gracias San Juan por este día… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 2, 2023

En el contexto de un triunfo histórico para la oposición,viajó a San Juan para acompañar a Marcelo Orrego, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC). Al llegar a la provincia, el jefe de Gobierno porteño felicitó al dirigente sanjuanino por la victoria en las urna, expresó el precandidato a presidente y agregó:Larreta aterrizó a las 20:30 en la provincia. Rodeado de una comitiva que integran los principales socios políticos de su armado presidencial, se dirigió al búnker de campaña de Orrego para sumar una foto triunfal a su proyecto presidencial. “Sé que él se preparó para eso y va a llevar un cambio profundo. Vamos a trabajar juntos en el gobierno nacional”, sostuvo el alcalde porteño desde el escenario, concluyó.El jefe de Gobierno de la Ciudad voló junto a Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno porteño, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y 1° precandidato a diputado nacional por CABA, Miguel Ángel Pichetto, 1° precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, precandidato a senador nacional de JxC por el territorio bonaerense, y Waldo Wolff, precandidato al Parlasur. También viaja Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal del Gobierno porteño y armador nacional del larretismo.El larretismo considera que la elección de Orrego implica un batacazo y buscan subirse al triunfo para ganar impulso en la arena nacional.. El histórico dirigente del PJ desafió el liderazgo de los Uñac y cosechó un buen resultado."Los cambios que vienen son cambios con certezas", aseguró el gobernador electo que se mostro con un mensaje unificador hacia la alianza cambiemita y agradeció uno a uno a casi toda la dirigencia nacional de Juntos por el Cambio que estaba allí presente o lo saludó públicamente como la precandidata presidencial Patricia Bullrich. "Al pasado no hay que derrotarlo, hay que superarlo, eso deben ser nuestros valores. Tenemos que proteger a las familias sanjuaninas", continuó.Es que el larretismo unificó los equipos de campaña, con integrantes de cada referente de JxC que integra su armado, para coordinar recorridas y actividades campañas conjuntas. El alcalde de CABA pretende mostrar que su espacio es “amplio” y “multicolor”, con dirigentes de todos los partidos de la coalición. En tanto, Patricia Bullrich, la otra precandidata a presidenta de JxC, llamó a Orrego y lo felicitó públicamentecelebró desde su Twitter la ex ministra de Seguridad de la Nación.agregó.Con un año marcado por los desdoblamientos de las elecciones provinciales, Larreta y Patricia Bullrich, la otra precandidata a presidenta de JxC, disputan su interna en cada distrito que vota separado al comicio nacional. Ambos buscan nacionalizar los escrutinios subnacionales y se suman a la foto de los búnkers de las provincias, según las alianzas que cada uno tenga con el candidato local.Ese mismo domingo, Bullrich optó por ir a Mendoza, para respaldar a su aliado radical, Alfredo Cornejo.El jefe de Gobierno mostró en aquella ocasión su foto con los mismos dirigentes con los que viajó hoy a San Juan, con la intención fortalecer su mensaje sobre la necesidad de formar una “nueva mayoría” y “ampliar” la coalición. En cambio, Bullrich apostó a acompañar a Cornejo, mostrarse también con Luis Petri, quien terminó siendo su compañero de fórmula, y exhibir una postal con el ala dura del frente opositor.Debido a que sólo se elige gobernador y vicegobernador, el escrutinio fue ágil. El resto de las categorías provinciales se votaron el 14 de mayo. Tras el cierre de la votación, minutos después de las 19:30 se conocieron los primeros resultados, que arrojaron una tendencia favorable a Orrego.San Juan es un bastión histórico del peronismo. Este año, la elección estuvo signada por la interna del justicialismo, entre los Uñac y Gioja. Además, porque se trató de un comicio en el que sólo se votó gobernador y vicegobernador. El resto de las categorías provinciales se votaron el 14 de mayo.El desacople se debió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que invalidó la candidatura del actual, gobernador, por considerar que no cumplía con los requisitos constitucionales para postularse por otra reelección. Conocido el fallo, Uñac designó a su hermano como nuevo candidato a sucederlo y convocó a las elecciones para este domingo.A su vez, la oposición cerró filas detrás de Orrego. Si bien hay tres candidatos más dentro de JxC, el diputado nacional sanjuanino tuvo fuerte respaldo de referentes nacionales de la coalición. Especialmente, de Rodríguez Larreta. A un mes de las PASO, el larretismo aprovechó para sumar una foto triunfal a su álbum de campaña, rumbo al sping final de las elecciones.