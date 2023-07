Los candidatos de Milei en San Juan no llegaron a 4% y siguen los malos resultados antes de las PASO

El espacio político de Javier Milei, independientemente de la marca y del apoyo que el economista aporte a sus candidatos en el interior del país, sigue sin dar pie con bola en las elecciones provinciales para gobernadores: ahora en San Juan, donde se votó bajo la ley de lemas, La Libertad Avanza fue con tres candidatos y apenas logró sumar el 3,79%% de los votos válidos

Si bien el espacio del libertario buscó despegarse de candidatos provinciales, a excepción de algunos distritos en los que sí pisó Milei, en la elección de este domingo en San Juan hubo tres boletas en las que apareció el frente Desarrollo y Libertad, referenciado en las ideas liberales y con la cara del candidato presidencial.Así las cosas,Antes de los comicios sanjuaninos, desde La Libertad Avanza salieron a aclarar que su espacio "no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato", un mensaje similar al que se publicó previo a las elecciones en Córdoba y Formosa, donde tampoco le fue bien.Lo que había argumentado La Libertad Avanza es que desistieron de respaldar a dirigentes que no garanticen buenas performances electorales, para priorizar el proyecto presidencial, cosa que quedó claro por los resultados. Sin embargo, las boletas de los tres candidatos sanjuaninos, misma situación que en otras provincias en iguales condiciones, tuvieron colores e imágenes asociados al dirigente libertario.Tras los comicios, Milei salió en declaraciones televisivas para volver a desligarse de los candidatos que lo apoyaban en San Juan. "Nosotros no participamos en San Juan, no es nuestra boleta. Incluso hemos hecho un comunicado diciendo que no participamos y aclaramos en todos los lugares donde no lo hacemos", expresó."Claramente es una operación. Saben que lo hacen de manera consciente e intencionada. No mientan", insistió. Respecto a su aparición en las boletas, habló de una "irregularidad que no se podía permitir" y responsabilizó a la Justicia Electoral local que lo autorizara, a la vez que se despachó contra los periodistas que "hacen maniobras para ensuciar".Sin embargo, los candidatos "oficiales" que sí reconoció y acompañó Milei también hicieron pésimas elecciones. Un ejemplo es el negacionista Ricardo Bussi en Tucumán, que rondó los 3 puntos pero volverá a estar con La Libertad Avanza en los comicios nacionales, y otro ejemplo es el de casi 16% que logró Martín Menem en La Rioja, el techo de LLA más por su apellido peronista que por otro factor.En Córdoba, fueron por la gobernación, no reconocidos por Milei pero claramente asociados al sector libertario. Para la elección a intendente de Córdoba Capital está anotada la dirigente Verónica Sikora. Todos respaldan al economista y "visten" su marca.En el entorno de Milei dice que a la lista de Spacessi y Sikora "se la impugnó", pero "la Justicia cordobesa no dio la razón y permitió que se use, porque en 2021 también se había usado una boleta similar que no habia sido reconocida por Milei".