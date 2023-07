La Junta Electoral de UxP bajó listas de precandidatos a intendentes que no tenían los avales requeridos legalmente

La Junta Electoral de(UxP) definió en las últimas horas que algunas listas de precandidatos a intendentes bonaerenses no podrán competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto por no contar con los avales suficientes, mientras que otras fueron autorizadas, pero no podrán ir adheridas a la boleta del gobernador y del candidato a Presidente.A través de la resolución 18, se decidió que los candidatos para la intendencia de Bragado, Mariano Oscar Marini y Sergio Broggi; Cristina Carrasco y Facundo Rey, de Balcarce; Guillermo Favale y Martín Ezequiel Poustis, del partido de la Costa; y Sebastián Gómez, de 25 de Mayo, puedan utilizar la denominación “Celeste y Blanca”, pero deberán competir con boleta corta; es decir sin la adhesión a las listas seccionales y de gobernador y vicegobernadora.Deque comprende 23 distritos del norte y oeste del conurbano bonaerense, se dio de baja las nóminas de: Rodrigo Barrios, de José C. Paz; de Fernando Rey, Armando Bruno y María del Carmen Flores, de San Miguel; de Federico Ugo, de Tigre; de Carlos Dora, de Campana y de Natalia Peluso, de Ituzaingó.Tampoco podrán competir de la, comprendida por 15 distritos del norte de la provincia, Rosa Nieve De Nevi, de Ramallo; Silvina Chehin Lahad, de Rojas, ni Leandro Matilla y Pablo Giménez, de Zárate. En tanto,conformada por 19 distritos de la zona sur del conurbano, las listas dadas de baja son las de: Agustín Celi, de Berisso; Matías Thea, de Punta Indio; Juan Cruz San Martín y Pablo Monserrat, de Esteban Echeverría; María Laura Ramírez, de La Matanza; y Gabriel Berrozpe, de Quilmes.De laintegrada por 19 distritos del noroeste provincial, no podrá participar de la elección Patricia Lagnino, de Chivilcoy, mientras que en la-formada por 23 distritos del este bonaerense - las listas no autorizadas son las de: Paulo Tilaro, de General Alvarado; Eduardo Bortolotti, de General Guido; Jorge Coronel de Tandil y Luis Davico de Necochea.En tanto, de lal, que conforman los 22 distritos del sur provincial, dieron de baja las grillas de Ernesto Martínez, de Adolfo Alsina, y de, que comprende a ocho distritos del centro bonaerense, no podrán competir Gabriel Blanco de 25 de Mayo; Juan José Benavente, de Tapalqué y Maximiliano Sciani, de Roque Pérez.Ya en la Octava Sección, que integra La Plata como distrito único, no hubo listas dadas de baja.-Con información de Télam-