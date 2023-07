Las listas de Milei son un fraude al electorado, advirtió Castello

Para el diputado de Avanza Libertad, Guillermo Castello, Javier Milei, “negoció” con el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, “el armado de listas” seccionales y municipales en la provincia de Buenos Aires.

El marplatense puso el foco en un “desplazamiento” de los dirigentes del Partido Libertario y del Partido Demócrata. A su entender, “los liberales que uno conoce de toda la vida no están encabezando ninguna lista en la provincia; está entrando gente que, o compró las candidaturas, o fueron puestos por Massa por algún arreglo”.Insistió Castello: “Es un fraude del electorado. La gente va a pensar que está votando candidatos liberales y cuando entren a la Legislatura bonaerense después van a presentar proyectos de ley que no sean liberales o van a defender posiciones políticas no liberales”.