Por la educación me la banco: las 10 propuestas educativas de Larreta que incluyen borrar el paro docente

Horacio Rodríguez Larreta presentó este jueves un paquete de 10 propuestas para llevar adelante “una revolución educativa en la Argentina”, que incluye como principal iniciativa una medida para impedir el derecho a protesta con paro docente

A semanas de las PASO y focalizado principalmente en lapor representar a Juntos por el Cambio en la candidatura presidencial,“Si los argentinos me honran eligiéndome presidente, los chicos van a estar en el aula.”, anunció Larreta este mediodía desde la provincia de San Luis, nuevamente escenificando sus anuncios, esta vez desde la primera escuela que fundóen 1826 como hizo hace días cuando se mostró en el convento de los bolsos deEl tono duro del alcalde porteño se enmarca en la campaña que viene mostrando, respondiéndole a las críticas que le dicen que no será presidente y a las que, más desde el lado de Bullrich, le achacan que le temblará "el pulso". Para contrarrestar esos cuestionamientos y, a la vez, intentar mostrarse ganador, Larreta estuvo acompañado por su compañero de fórmula,, que representa aspectos "duros", y el gobernador electo de San Luis,, reciente ganador en esa provincia.La propuesta central, declarar a la educación como servicio esencial, persigue el objetivo de impedir que los docentes paren. "No se van a poder cerrar más las escuelas. Los chicos van a tener clases a pesar de todo, a pesar de los paros o de lo que sea", filtran desde el entorno amarillo, intentando vender un modelo de similar, por ejemplo, al de un hospital, donde si hay un paro se pretende que haya un servicio minimo.Larreta insistió en la idea PRO de que los estudiantes son rehenes de la política, como si los bajos salarios, como los de CABA, no fueran una realidad, misma situación que las ratas en los establecimientos educativos porteños, la falta de vacantes y las deficientes estructuras edilicias pese a ser el distrito más rico del país., dijo.Por eso, propuso quey, si es electo presidente, "las escuelas van a estar abiertas siempre como pasa con el sistema de salud". Y finalizó esa idea: "Ya lo demostré en la ciudad cuando el gobierno nacional nos quiso cerrar por la fuerza las escuelas. Si lo dijimos bien claro: ¡con la educación no!”, enfatizó.- Declarar servicio esencial a la educación.- 190 días efectivos de clase en todo el país. En este punto, Larreta dijo: “Millones de familias viven con la preocupación de saber que sus hijos no aprenden lo que necesitan porque no hay continuidad, porque muchos contenidos se ven por la mitad, porque cada dos por tres no hay clases. Hay provincias de nuestro país que llevan años sin educar a los chicos sostenidamente”.- Jornada extendida para los chicos que estén por debajo de los conocimientos esperados para su edad. "Hay chicos que a veces se quedan atrás en el aprendizaje con respecto a sus compañeros, y necesitan dedicación extra. El 100% de las escuelas públicas del país ofrecerá más tiempo a los chicos que necesiten reforzar contenidos y ponerse al día. Cada provincia va a poder adaptarlo a su realidad, con horas adicionales en los días de semana, sábados, vacaciones de verano o de invierno”, sostuvo, sin precisar cómo realizaría algo que podría aplicar en CABA y no existe.- Nuevo método de lectura y comprensión de texto en escuelas primarias. “Vamos a impulsar un programa en todo el país para mejorar la lectura en tercer grado, teniendo en cuenta la precisión, la velocidad y la comprensión. Todos los chicos van a terminar la primaria sabiendo leer y escribir como corresponde”, aseguró.- Aprendizaje del inglés desde primer grado y plan de transición a escuelas bilingües. Según Larreta, “hoy el mundo está hiperconectado y eso abre nuevas oportunidades de estudio y de trabajo que no conocen de fronteras geográficas", y que, por eso, "hablar otro idioma, principalmente inglés, abre muchísimas puertas". Anunció que si es presidente "los chicos que arrancan primer grado en 2024 y esa camada va a ir empujando hacia arriba la barrera hasta cubrir inglés en toda la primaria”.- Trabajar junto a los docentes para que tengan mejores herramientas y sean quienes lideren esta revolución. “Creación de un marco nacional que guíe a las provincias para que reconozcan con incentivos el presentismo e impulsen un plan de carrera docente basado en el mérito y en la formación”, detalló.- Evaluación independiente con incentivos para las escuelas con mejoras de aprendizaje. “Hoy el acceso de las escuelas a los propios resultados de las últimas pruebas Aprender es casi nulo, lo que les hace imposible trabajar sobre los problemas. Lo que no se mide, no se mejora y hoy las escuelas están a ciegas”, añadió.- Se suman prácticas profesionales en 5to año. Al igual que ocurre en CABA, Larreta dijo que “los chicos del último año de la secundaria van a tener prácticas educativas en ambientes laborales, una oportunidad única para ayudarlos a descubrir el mundo laboral y su verdadera vocación”. En territorio porteño, se trata de una de las propuestas más rechazadas, habida cuenta de que los lugares de "práctica" con los que el gobierno porteño convenió no tienen vínculo con la orientación escolar, no dan ninguna remuneración a cambio, como sucede con las prácticas laborales en todo el mundo, y además tienen a jóvenes mayormente sin función ni orientación.- Wi-Fi en cada aula del país. “Mientras hace 30 años todos llevábamos nuestra vida en papel, hoy gran parte de la vida pasa por una pantalla. Sin embargo, 1 de cada 4 colegios no tiene Internet, y eso hace que nuestros hijos vean contenidos limitados y pierdan oportunidades de conectarse con el mundo”, dijo.- Impulsar la segunda reforma universitaria. Larreta aseguró que “hoy Argentina tiene 6 egresados cada 100 estudiantes, mientras que Brasil y Chile tienen más del doble". Opinó que "todos los chicos tienen que saber que es posible seguir una carrera en la universidad y llegar a graduarse" y, sin más precisiones, anunció que harán "coincidir la oferta de carreras con las necesidades del desarrollo productivo de cada región, va a haber becas para carreras estratégicas y para estudiantes de sectores vulnerables, y vamos a impulsar carreras más cortas y títulos intermedios con universidades modernas, innovadoras, conectadas al mundo”.