La Comisión de Julio Político citará a Rogelio Frigerio: los detalles

Rogelio Frigerio, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri y actual precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, será citado a declarar después de las elecciones generales. Esta medida se ha aprobado a raíz de una solicitud del diputado Marcelo Casaretto, del Frente de Todos y representante de Entre Ríos.

La Comisión también ha decidido convocar en la próxima reunión a varios funcionarios del gobierno nacional, incluidos ministros de Economía de diferentes provincias, la exsecretaria de Interior Silvina Batakis, el Procurador General de la Ciudad Gabriel Astarloa y funcionarios del Ministerio de Economía que participaron en las audiencias de conciliación sobre el tema.

Juntos por el Cambio ha rechazado esta decisión. El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, expresó: "No se puede citar a una persona que renunció a su banca para hacer campaña y que está compitiendo el 13 de agosto en una provincia de la cual también es oriundo el diputado".López agregó: "Quieren someter al candidato a gobernador más competitivo de la provincia. Él podría haber mantenido sus fueros y no haber comparecido, pero no lo hizo y renunció a su banca. Me opongo a esto en todos los aspectos"."Para nosotros, los chats son una prueba más, una indicación más de nuestra hipótesis, que es la connivencia entre la Corte y el gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos verificar la veracidad de estas conversaciones", resaltó el diputado. Con ese fin, solicitó que se realicen "registros de huellas biométricas de voz de D'Alessandro y una pericia para comparar posibles identidades de los chats" entre el exfuncionario porteño y Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.