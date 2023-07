Un diputado PRO cercano a Macri tiene 9 asesores en el Congreso, pero vive en Madrid y cobra 17 mil euros al mes de la ONU

De cercanía con Mauricio Macri, el diputado nacional de PRO Gustavo Santos está al frente de la Comisión de Turismo pero no presidió ninguna sesión desde 2022 y figura con licencia en cuatro de las cinco sesiones del 2023 en el Congreso. El otro aspecto llamativo es que reside en Madrid y cobra un sueldo de 17.000 euros por desempeñarse como Director para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT).Santos pidió licencia de marzo a diciembre, o sea a lo largo de todas las sesiones ordinarias. En lo que va de 2023, estuvo en una sesión en febrero y figura como ausente por licencia en las otras cuatro desarrolladas hasta ahora.Ante ese escenario, lo que correspondía es que hubiera renunciado en mayo pasado, cuando aceptó el cargo en la OMT, o a lo sumo en septiembre, cuando se fue a vivir a la capital española. Lo que hizo fue renunciar a la dieta, los gastos de representación y el plus por desarraigo, pero sigue teniendo asesores y gastan en pasajes aéreos y terrestres.Lo insólito es que Santos es aún presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y no tuvo un sólo encuentro este año. De hecho, la última reunión de la Comisión de Turismo fue en 2022.El diputado del PRO y exfuncionario de Macri no tiene actividad, pero sí asesores y viajes. La explicación es la siguiente. Todo legislador tiene derecho a designar cuatro asesores y, además, otros tres por cada comisión que integra. Santos figura como titular de Turismo e integra Ciencia, Cultura, Economía, Mercosur y Transportes.La Cámara de Diputados no le proporcionó a este diario la cantidad de asesores que tiene Santos, viviendo en Madrid, aunque hay fuentes que señalan que serían nueve. Se usan unos 30 pasajes mensuales, diez aéreos y 20 terrestres. En términos económicos eso significa, un promedio de 2.700.000 pesos mensuales en sueldos y una cifra difícil de calcular de pasajes. El total excede los 3.500.000 por mes, sin dudas.Por otra parte, para el cargo de Director para las Américas fue elegido, sin ningún tipo de consulta, por el titular de la OMT, Zulab Pololikashvilli, un georgiano más que cuestionado por el manejo oscuro del organismo. De hecho, los países latinoamericanos manifestaron su disconformidad con la designación de Santos.