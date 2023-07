Milei le pegó por primera vez a Bullrich y advirtió que "propone" lo mismo que Larreta

novedad política en la relación del economista libertario particularmente con el sector "halcón" del PRO: pasó de excluir de sus críticas a Patricia Bullrich, una de las precandidatas de Juntos por el Cambio, y la puso en igualdad con Horacio Rodríguez Larreta - adversario interno de la ex ministra cercana a Mauricio Macri - y Sergio Massa - aspirante presidencial de Unión por la Patria-

NO TE DEJES ENGAÑAR



Te están mintiendo. Te quieren engañar. Quieren asustarte para que nada cambie. Para que no hablemos de lo importante. La realidad es que Argentina se destruye hace cien años porque los políticos defienden un modelo que solo los beneficia a ellos. Éramos el… — Javier Milei (@JMilei) July 7, 2023

Lasy La Libertad Avanza, el espacio político a través del cual es candidato a presidente, por vender candidaturas generaron unaEs que Milei volvió a publicar un escrito en sus redes sociales, este viernes pasada la medianoche, titulado. En el inicio, afirmó: "Te están mintiendo. Te quieren engañar. Quieren asustarte para que nada cambie. Para que no hablemos de lo importante. La realidad es que Argentina se destruye hace cien años porque los políticos defienden un modelo que solo los beneficia a ellos".Fue sobre el final del escrito cuando, por primera vez, Milei puso en igualdad de situación, de manera negativa desde su punto de vista, a los dos candidatos de Juntos por el Cambio, Larreta y Bullrich, y al de Unión por la Patria, Massa., escribió. Y se diferenció: "Yo confío en los argentinos. VIVA LA LIBERTAD CARAJO".Antes, tras comparar algunos índices económicos y sociales de hace 100 años con otros de la actualidad, gobiernos liberales, radicales y peronistas de por medio, Milei sostuvo que hay una "clase política completamente disociada de la realidad que lo único que le importa es mantener el poder para poder seguir viviendo a costa tuyo", y les atribuyó "socios: jueces, empresarios, dueños de medios, periodistas y muchos otros más que quieren asegurarse que nada cambie"."El ataque coordinado de todos los medios de comunicación y todos los actores de poder contra La Libertad Avanza responde a una sola razón: somos el único espacio político que está planteando una Argentina distinta. Somos los únicos que queremos cambiar las cosas en serio", aseguró.Tras decir que tiene "equipos", "proyectos" y "propuestas", Milei sostuvo que "confía" en que "los argentinos no van a querer seguir presos de una clase política que solo se preocupa por su propio bolsillo"., insistió, antes de compararse con el sucesor de Fernando de la Rúa como jefe de gobierno en CABA, Enrique Olivera, y con el ex diputado nacional y empresario de origen colombiano Francisco De Narváez.Por un lado, dijo que "los medios kirchneristas le tienen miedo a la libertad" y por otro acusó a "los medios amarillos" de estar "comprados". Y finalizó: "Que digan lo que quieran. Porque al final del día los argentinos vamos a ir a las urnas y vamos a tener que elegir si queremos seguir con los mismos de siempre que nos conducen al fracaso o si queremos hacer algo distinto".