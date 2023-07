Cruces entre Massa y CABA por el paro de colectivos: Larreta, de viaje en campaña

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió de manera polémica al ministro de Economía, Sergio Massa, después de que éste se quejara por la ausencia de autoridades porteñas en las negociaciones con empresarios y sindicalistas para poner fin al paro de colectivos

En tanto, el ministro de Transporte bonaeense, Jorge D´Onofrio, salió a defender a su jefe político. “Como dijo el ministro Sergio Massa, no vamos a aceptar ningún tipo de extorsión. Desde las 17.30hs se levanta la medida, el acta paritario fue firmado. Desde el lunes, vamos a fortalecer el diálogo por el cual siempre hemos apostado. El consenso es el camino que queremos para la Argentina, no vamos a dejar que nadie plantee un sistema extorsivo que tenga de rehenes a nuestras vecinas y vecinos que día a día trabajan para seguir consolidando el crecimiento y desarrollo del país”, dijo el funcionario de Axel Kicillof.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó a Infobae: "Es competencia del gobierno nacional, pero además, nadie nos convocó; las veces que nos convocaron hemos ido y seguiremos yendo cada vez que nos convoquen".El funcionario porteño confirmó que asistirán a la reunión convocada por Massa el próximo lunes para encontrar una solución al conflicto que afectó a millones de pasajeros el viernes.Sin embargo, lejos de solucionar la problemática, Horacio Rodríguez Larreta está realizando actividades proselitistas en Córdoba, por lo que encargó la respuesta antes las declaraciones de Massa a su gabinete. Un funcionario cercano al alcalde atribuyó la actitud del candidato presidencial de Unión por la Patria a "la lógica de la campaña electoral".Minutos después de que el ministro-candidato anunciara la finalización del paro de colectivos junto con empresarios y sindicalistas del transporte automotor, y criticara al gobierno porteño, Miguel sostuvo que "este conflicto es competencia del gobierno nacional, no responde a nuestra competencia".Y resaltó: "No nos invitaron a la reunión para resolver el conflicto". Incluso agregó: "Quién sabe qué quiso hacer el Ministro de Economía con esta queja"., concluyó.Además, cabe aclararse que CABA es el único distrito que no se cargo del 100% del financiamiento de los subsidios al transporte en su jurisdicción, como sí hacen el resto de las provincias, incluida Buenos Aires.