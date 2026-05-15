El escándalo del diputado libertario del Tesla: denuncian que derivó prestaciones a clínicas de su entorno familiar

El diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Salud,, quedó envuelto en una investigación judicial por presuntas maniobras de direccionamiento de prestaciones médicas del PAMI hacia clínicas y sociedades ligadas a su entorno familiar y político en Jujuy, en una causa que además expone vínculos entre funcionarios nacionales, prestadores privados y negocios sanitarios en la provincia.La denuncia fue presentada ante la Justicia federal jujeña y quedó radicada en la fiscalía de Federico Zurueta. Según trascendió, el expediente todavía se encuentra en etapa preliminar, aunque ya se ordenaron medidas patrimoniales y económicas para analizar la relación entre empresas privadas y organismos públicos.Entre las firmas señaladas aparecen la-históricamente vinculada a la familia Quintar-,, y la. La acusación sostiene queEl nombre que más resuena es el del titular del PAMI en Jujuy, Evaristo Bautista, señalado por dirigentes y empresarios del sector como excontador y asesor de empresas ligadas a Quintar, algo que el diputado negó. “Es mentira. No tuvo ninguna vinculación con mis empresas”, respondió el libertario al ser consultado sobre las acusaciones.La investigación también menciona a Roque Pereyra, titular de Migraciones en Jujuy y apoderado legal de la Clínica San Francisco, además de socio de Quintar en un estudio jurídico privado. Para el denunciante, la articulación entre funcionarios y prestadores configuró un mecanismo de derivación de recursos estatales hacia compañías allegadas al oficialismo provincial libertario.El caso generó fuerte ruido en el sistema sanitario jujeño. Empresarios del sector denunciaron diferencias en los topes de prestaciones autorizadas por el PAMI y aseguraron que numerosas derivaciones terminaron concentrándose en Los Lapachos. También cuestionaron que auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad fueran realizadas en esa misma clínica.Ese episodio profundizó las sospechas en la provincia: beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron convocados a revalidar prestaciones en una institución vinculada directamente a la familia del diputado libertario. La situación abrió cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en medio de las auditorías impulsadas por el Gobierno nacional.Quintar,, rechazó todas las acusaciones y atribuyó las denuncias a “operaciones de los radicales jujeños en connivencia con el kirchnerismo”. Mientras tanto, el expediente judicial avanza sobre los movimientos patrimoniales, las sociedades comerciales y los contratos vinculados al sistema de salud provincial.