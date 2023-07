Massa, Cristina y Alberto concretarán la primera foto de unidad de UxP en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner

Tras el cierre de listas y ante la falta de una foto de unidad para encarar una campaña electoral reñida, el precandidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, se mostrará este domingo junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández en el acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en Saliqueló.En la inauguración de la obra de infraestructura más importante de la gestión del oficialismo, estará toda la plana mayor de Unión por la Patria tanto arriba como abajo del escenario. Entre ellos, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" de Pedro y los gobernadores peronistas.Se tratará de un acto de gestión y de campaña, con una escenografía montada, y será uno de los últimos de este tipo, ya que a partir del 18 de julio los candidatos no pueden inaugurar obras de gobierno, según la ley electoral.Cristina, Alberto y Massa darán cada uno su discurso. El orden de los oradores se desconoce pero por ahora el orden de los factores no alterará el producto. Habrá mensajes de unidad.Cabe recordar que al margen de la asamblea legislativa de marzo, el último acto conjunto entre la Vicepresidenta, el Presidente y gran parte de la dirigencia oficialista fue en Tecnópolis, por los 100 años de YPF, el 3 de junio del año pasado.La participación de CFK fue un misterio hasta la última semana. Nadie veía posible un encuentro en persona entre ella y Alberto. Ni de un lado ni del otro podían confirmarlo.La Vicepresidenta tiene mucho peso en el Gasoducto. Fue quien impulsó este proyecto junto al santacruceño y camporista Agustín Gérez, presidente de Enarsa (Energía Argentina SA). Cristina es quien le da el respaldo político a YPF, desde su presidencia con Pablo González para abajo.Cristina llega a este acto luego de una semana donde hubo súplicas por doquier dentro de Unión por la Patria para que esté plenamente presente en la campaña. De hecho, lo solicitó hasta su hijo Máximo Kirchner.La idea es que tenga, sobre todo, presencia potente en la provincia de Buenos Aires, donde en algunos municipios su nombre trepa al 50% de intención de voto.Por su lado, Alberto Fernández en la semana se autoproclamó padrino de Massa. "A la hora de votar piensen que tenemos que seguir este camino que nos enseñaron Perón y Eva, que siguieron Néstor y Cristina, y ahora sigo yo", afirmó en Catamarca.El mandatario pidió acompañarlo y votarlo al tigrense a nivel nacional, y aseguró que va a ser el próximo presidente de todos los argentinos.De esta manera, la inauguración del gasoducto no sólo es la obra de infraestructura energética más importante de la gestión sino que representa uno de los ejes de la campaña hacia adelante de UXP.La obra de ingeniería, considerada como la más importante de los últimos 50 años, se concretó en un plazo récord de 10 meses, atravesó cuatro provincias: desde la planta de tratamiento de gas en la neuquina Tratayen, emplazada en el corazón de Vaca Muerta, pasando por Río Negro, La Pampa, hasta Salliqueló.La construcción estuvo detenido los primeros meses de la gestión debido a la pandemia y a un extenso período de licitaciones y de obtención de financiamiento que terminó de concretar la administración de Massa al frente del Ministerio de Economía.La construcción estuvo a cargo de las empresas Techint, Sacde y BTU. La primera etapa del gasoducto tendrá un impacto en el suministro de hasta 21 millones de metros cúbicos (m3) de gas cuando en los próximos meses se complete la instalación de las plantas compresoras, lo que permitirá reducir las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).