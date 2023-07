Cristina Kirchner desmintió a Macri por el Gasoductor Néstor Kirchner: "Se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir"

A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas.



La vicepresidenta Cristina Kirchner desmintió este lunes a Mauricio Macri por los tiempos de construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, obra que se inauguró este domingo en Salliqueló. "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir", ironizó la titular del Senado."Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día", explicó en su cuenta de Twitter.Y agregó: "Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte".De esta manera, CFK le contestó al expresidente, quien aseguró que en 2019 dejaron "la licitación lista y el financiamiento preparado" para la obra y que llegó "tres años tarde", por lo que "le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares"."La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros", dijo en redes sociales.Además, compartió una nota de opinión realizada por su ex ministro de Energía Juan José Aranguren para Infobae, quien replicó una serie de datos sobre el gasoducto brindados por el diputado Máximo Kirchner.