Milagro Sala reclamó a la Justicia que impida a JXC usar su nombre en campaña electoral

La líder de lapresentó un amparo ante la Justicia Federal con competencia electoral para que los candidatos de Juntos por el Cambio dejen de usar su nombre en la campaña electoral. "reclamó Sala.Los demandados son los candidatos presidenciales de JxC Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, así como el gobernador de Jujuy y candidato a vicepresidente, Gerardo Morales. La presentación lleva la firma de los abogados Verónica Heredia, Luis Duacastella y María Piermarini y quedó radicada ante el juzgado que encabeza la jueza María Romilda Servini."La acción que se deduce está destinada a preservar el clima de tolerancia democrática de la campaña electoral que impone el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional", señaló Sala en la presentación. En esa línea, Sala remarcó: "En ese punto, recordó que en el primer acto de la fórmula Larreta-Morales, el jefe de gobierno porteño exclamó: "Gerardo es un tipo que se la banca. Lo vimos todos la semana pasada (por los incidentes en Jujuy), cuando se bancó con mucho temple, equilibrio y diálogo. También se la bancó cuando metió presa a Milagro Sala y a la Tupac Amaru, que tenían un gobierno paralelo. Ese es el modelo que representamos"."Este es el peligro inminente que sufro: que el electorado de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales se sienta alentado a ejercer directamente violencia en mi contra". Y concluyó: "Distintas manifestaciones de odio, estigmatizantes y humillantes sobre Milagro Sala se les adjudican a Morales, Bullrich y Rodríguez Larreta en el marco de la campaña electoral que son “absolutamente infundados” y demuestran la clara persecución política de la que es víctima. Milagro cuenta que el 24 de junio pasado, “los aquí demandados me han nombrado para humillarme, ofenderme, acusándome de crímenes de los que jamás siquiera fui procesada, relacionándome con acciones de autoridades nacionales de las que soy ajena, desplegando así violencia física, psicológica, simbólica y política sobre mí”.-Acto seguido, cita diversos textuales de Morales, Rodríguez Larreta y Bullrich:Cita una nota del 10 de mayo de 2023 donde el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales –que se postula como vicepresidente de Rodríguez Larreta-, afirma que la obra de la ruta 34 está parada porque Nación lo obliga a indultar a Milagro Sala. Y que "Milagro Sala, que debería estar presa en una cárcel común, maneja desde prisión domiciliaria 20.000 planes".Otra mención es un tuit de Morales donde compara a Milagro con Emerenciano Sena, el padre del joven acusado de asesinar a Cecilia Strzyzowski en el Chaco, quien también quedó involucrado en el caso. Una forma burda de querer sacar rédito político de un acontecimiento trágico. “Emerenciano Sena, líder piquetero chaqueño, tiene muchas similitudes con Milagro Sala”, tuiteó Morales el 15 de junio pasado.agregó el candidato a vicepresidente que acompaña a Larreta. Tres días más tarde, el gobernador de Jujuy volvió a realizar una comparación similar.El 20 de junio, la comparación de la familia Sena con Milagro la hizo Patricia Bullrich, quien se enfrenta en la interna de JxC contra la dupla Larreta-Morales. En una conferencia de prensa la exministra de Seguridad afirmó:Ese mismo 20 de junio, Morales dijo que detrás de la convulsión social que vive su provincia –que es por la reforma de la Constitución que impulsó y la represión que ejecutó el propio gobernador- estuvo Milagro Sala. Según publicó Prensa Jujuy “Morales dijo que hay pruebas del vínculo entre funcionarios nacionales, Milagro Sala y el movimiento golpista en Jujuy”. Nada de eso es cierto. Pero Morales siempre menciona a Milagro para explicar cualquier conflicto en la provincia que gobierna.Tal como publicó Infobae y se cita en el amparo, el 22 de junio para querer explicar el conflicto social que se vivía en Jujuy, Bullrich dijo que las protestas violentas tienen como objetivo final conseguir “una amnistía o un indulto” para Milagro Sala y Cristina Kirchner.Milagro también sostiene que su situación de detenida “es exhibida públicamente como un logro de gobierno del precandidato a Vicepresidente Gerardo Morales por parte del precandidato a Presidente Horacio Rodríguez Larreta”. Y agrega que “En esa línea, en el amparo se cita un artículo de El Tribuno del 27 de junio pasado, donde se cita a Rodríguez Larreta, que presentó sus propuestas de campaña en Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires: “En medio de aplausos, miró a Morales y le dijo: ‘Sos la persona para empezar una transformación tremenda. Gerardo es el candidato ideal para compartir este camino. … es un tipo que se la banca. Esta semana vimos todo como se la bancó con temple, firmeza y diálogo. También se la bancó cuando metió presa a Milagro Sala y la Tupac Amaru, que tenía un gobierno paralelo en Jujuy. Ese es el modelo. …”. Es decir, reconoce que la apresó Morales, no el Poder Judicial de Jujuy.A estos hechos se suman los allanamientos a la vivienda de Milagro, donde cumple la prisión domiciliaria, allanamientos irregulares que se realizaron en el marco de las protestas sociales que sacudían a Jujuy luego de que Morales intentara avanzar con una reforma constitucional escandalosa.Milagro relata que “el 20 de junio del año en curso, los jueces Nino Fernández y Carlos Catán se presentaron en mi casa a fin de verificar si me encontraba en mi domicilio, donde cumplo con mi privación de libertad. La intención era verificar si yo estaba en mi casa, pues desde la gobernación habían hecho correr la versión de que yo estaba organizando la manifestación frente a la Legislatura provincial. El requerido Morales ya había dicho que yo estaba atrás de todos los cortes de ruta y manifestaciones”. Milagro cuenta que invitó a las autoridades judiciales a ingresa a su domicilio para verificar las mentiras de MoralesNueve días más tarde, dieciocho policías ingresaron de manera violenta a su casa, secuestraron celulares de todas las personas que se hallaban en la vivienda y buscaron plata, drogas y computadoras. No encontraron nada. “La intención de la denuncia penal en mi contra, que llevó al allanamiento referido, como tantas otras oportunidades anteriores, es responsabilizarme de los conflictos que suceden en mi provincia, con el fin de utilizar estas acciones como eje central de la campaña electoral”, explicar Milagro. Ese allanamiento tuvo como disparador el testimonio de un testigo reservado. Una mecánica habitual en los procesos que se le abrieron a la dirigente social. “Primero, vinieron los jueces a mi casa a controlar si yo estaba, luego vinieron decenas de policías, ingresaron violentamente, se llevaron pertenencias personales, ¿quiénes vendrán después?”, se pregunta la perseguida política.señala Milagro. Para darle respaldo legal a su presentación, Sala explica vía sus abogados: “Soy una mujer, indígena, privada de mi libertad, enferma. Conforme a las ‘100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad’, adheridas por la Corte Suprema de Justicia mediante Acordada 5/2009, estoy alcanzada por las Reglas 9, pertenencia a comunidad indígena; 17, 18, 19, y 20, por género; 21, por pertenecer a una minoría étnica; y 22 y 23, por encontrarme privada de mi libertad”. Y añade: “Esta interseccionalidad que me atraviesa profundiza la violencia de género que padezco a partir de los actos de autoridades públicas y precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación en estas elecciones 2023 que se denuncian”.En esta línea, Milagro añade en su escrito: “Milagro dice que, en este contexto, teme que “el electorado de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales se sientan alentados a ejercer directamente violencia en mi contra”. Cita como precedente el atentado contra CFK. Y cuestiona: “El modo en que los requeridos utilizan mi situación judicial para su beneficio electoral, nos lleva nuevamente al Siglo XVIII”.El amparo, con todos estos detalles que apuntan a Morales, Rodríguez Larreta y Bullrich, ingresó este lunes en el juzgado que está a cargo de Servini en Comodoro Py. Se espera la respuesta de la jueza.