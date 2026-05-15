Marcela Pagano denunció a Milei por presunto encubrimiento tras sus dichos sobre un golpe de Estado

La diputada nacional Marcela Pagano presentó unapor presunto encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público luego de que el mandatario afirmara en una entrevista televisiva que existió un intento de “golpe de Estado” contra su gobierno y mencionara además un supuesto ofrecimiento de coimas sin haber realizado, según planteó la legisladora, una denuncia judicial formal sobre ninguno de esos episodios.La presentación judicial apunta especialmente a las declaraciones que Milei realizó tras referirse al triunfo electoral de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. “Hubo claramente un intento de golpe de Estado”, sostuvo el mandatario durante su aparición en el canal Neura.Para Pagano, esos dichos “configurarían prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática)”. En el escrito, además, remarcó que “se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable”.La exintegrante de La Libertad Avanza también cuestionó otro tramo de la entrevista presidencial en el que Milei habló de un supuesto intento de soborno vinculado a integrantes del Gobierno. “Si yo te bloqueo una coima y no te acepto una coima, ¿a quién tendrías que haber criticado?”, lanzó el jefe de Estado durante el reportaje.A partir de esa afirmación, Pagano consideró que “la conducta del empresario” mencionada por Milei “encuadra prima facie en el delito de cohecho activo”. En ese sentido, recordó que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar delitos de corrupción conocidos en ejercicio de sus funciones, según establece la legislación vigente.La tensión entre ambos dirigentes escaló en las últimas horas luego de que Milei apuntara indirectamente contra la diputada y su entorno durante la misma entrevista.expresó el Presidente en declaraciones que fueron repudiadas posteriormente.En paralelo, el mandatario insistió con la idea de una presunta conspiración para desestabilizar a su gestión y aseguró que “los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones”. Incluso, sugirió un intento de golpe financiado desde Venezuela.La denuncia de Pagano profundiza así una interna que desde hace meses atraviesa al oficialismo y que ahora sumó un capítulo judicial, con acusaciones cruzadas.