Gatillo fácil: el pedido de los papás de Lucas González a Rodríguez Larreta

Los papás de, el joven asesinado a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre de 2021, le hicieron este martes un pedido al jefe de Gobierno porteño -Horacio Rodríguez Larreta-, en el día en el que se conoce el veredicto por el crimen de su hijo.pidió Héctor González.También pidió que a los policías "no les den ningún beneficio" y "cumplan lo que tengan que cumplir" porque a Lucas "no le dieron oportunidad de vivir, no se pudo defender". "Nos quitaron un hijo, es la tortura misma, día a día", concluyó. En tanto Cintia López, la mamá de Lucas, dijo esta mañana que no va a perdonar a los efectivos de la Policía de la Ciudad que mataron a su hijo, y que espera que los asesinos "no salgan nunca de la cárcel", así como su hijo", expresó entre lágrimas Cintia a la prensa en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde el Tribunal Oral en lo Criminal 25 dará a conocer durante esta jornada el veredicto en el juicio a los tres policías acusados del homicidio de Lucas y a otros 11 imputados por el encubrimiento del hecho.La mujer dijo que llega "destrozada" a este día en el que no sólo se conocerá el veredicto del juicio sino que también es su cumpleaños. "Yo no tendría que estar acá hoy. Yo tendría que estar en mi casa con mi hijo festejando mi cumpleaños. Me la destrozó, estoy muerta en vida, no tengo vida, no tengo rumbo", agregó.Cintia espera que los jueces le den a los asesinos de su hijo "la misma condena" que hoy cumple su hijo asesinado., explicó.Por su parte, el papá de la víctima, "Peca" González, dijo que espera la prisión "perpetua" para los asesinos de su hijo y las penas que pidió su abogado, Gregorio Dalbón, para los otros 11 policías juzgado por el encubrimiento.afirmó.El papá de Lucas comentó que está convencido que en este caso hubo un componente de "odio racial" y "discriminación", por el solo hecho de que su hijo y sus amigos eran "morochitos". "Estigmatizaron, lo discriminaron, los vieron dos veces porque eran morochos. Salen de una villa, de la 21-24 de un barrio carenciado como es el de Barracas, salieron de entrenar. Lo vieron, lo eligieron, lo esperaron, me lo acribillaron, me lo torturaron y me lo quemaron con cigarrillo", dijo González.Luego de cuatro meses de debate en el juicio por el crimen del futbolista Lucas González que tuvo más de 50 testigos que declararon en 18 jornadas, este martes se dará a conocer el veredicto para los 14 policías de la Ciudad. Será a las 10 en el auditorio AMIA. Joaquín, amigo de Lucas González y sobreviviente del ataque policial: "Me mataron en vida"La audiencia tendrá lugar en los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002 en el barrio porteño de Retiro. Habrá acceso para el público y será donde se desarrollaron los dos primeros días de debate que comenzó el 16 de marzo.En primer lugar, los imputados harán uso de su derecho a expresar sus últimas palabras, y más tarde los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) dictarán el veredicto. Héctor ‘Peca’ González, padre del adolescente, convocó a quienes se quieran acercar a la puerta de los tribunales “Fueron 18 audiencias en las que se escucharon las exposiciones del inspector Gabriel Alejandro Isassi, el mayor Juan José López y el oficial Fabián Andrés Nieva, también miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna de la Policía de la Ciudad, quienes están imputados por el crimen de Lucas, pero también por tentativa de homicidio a los 3 amigos.El fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente solicitó que los tres miembros de la Brigada 6 de la Comuna 4 sean condenados como coautores del delito de. “Actuaron como cazadores que esperan a una presa”, aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal sobre los tres policías porteños ya que los “emboscaron y les tendieron una trampa”, además de no darle “a las víctimas ni la mínima capacidad de defensa”.El fiscal Pérez de la Fuente pidió penas de prisión entre los 4 y 17 años para los policías imputados por el encubrimiento del hecho, la privación ilegal de la libertad de los adolescentes y el abuso de sus funciones ya que son funcionarios públicos.. En lo que respecta a los oficiales Jonathan Alexis Martínez y Ángel Darío Arévalos, pidió 6 años y para Daniel Rubén Espinosa 5. Sebastián Jorge Baidón solicitaron 17 años de prisión porque lo señalan como el autor de las torturas que padecieron las víctimas.