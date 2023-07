Milagro Sala y Julio de vido pidieron a la Justicia que Juntos por el Cambio no utilicen sus imágenes para la campaña

"Promuevo esta acción para que, en forma expedita y rápida, se haga cesar y se impida en adelante, todo acto de difusión, (publicidad y/o comunicación por cualquier medio que, con fines electorales, en el marco de la actual campaña a presidente y otros cargos nacionales, que utilice mi nombre o mi situación judicial para captar la voluntad del electorado o cualquiera fuera su finalidad implícita o explícita"

, expresó, referente de la Agrupación Tupac Amarú.Por su parte,, ex ministro de Planificación, también presentó una solicitud ante la jueza federal con competencia electoral, pidiendo que se prohíba a Juntos por el Cambio utilizar su nombre e imagen en los spots de campaña.En su escrito, De Vido afirmó que no es candidato y que públicamente ha dejado claro que tampoco es adherente a Unión por la Patria.De Vido expresó su preocupación por la forma en que Juntos por el Cambio está utilizando su situación judicial para obtener beneficios electorales, incluso utilizando imágenes suyas tomadas frente a Comodoro Py y difundidas en redes sociales. Además, destacó que muchos de los integrantes de esa coalición son denunciantes en causas en su contra.El ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner señaló que los candidatos opositores han promovido su estigmatización pública a través de los medios de comunicación, incluso siendo firmantes de su desafuero ocurrido el 26 de octubre de 2017. Mencionó el caso de Patricia Bullrich, quien en ese momento era ministra de Seguridad de la Nación y montó un show en su domicilio, con la participación de la Gendarmería Nacional, con fines mediáticos. De Vido resaltó que durante ese incidente se encontraba compareciendo ante el juez federal Luis Rodríguez para prestar declaración indagatoria.