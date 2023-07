Bullrich admitió que perteneció a la JP y defendió a negacionistas de la última dictadura

#Política | Patricia Bullrich se refirió a su pasado en la Juventud Peronista y aseguró ser "totalmente autocrítica" respecto a esa etapa de su vida.



💬 "Yo no reivindico a la 'generación diezmada', todo lo contrario". pic.twitter.com/RkFtvZaJd5 — Política Argentina (@Pol_Arg) July 11, 2023

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, admitió que perteneció a la Juventud Peronista (JP), pero sostuvo que no revindica a "la generación diezmada" porque tiene una postura "autocrítica" sobre la violencia política."Asumo lo que hice,, pero creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política. Yo no reivindico a la generación diezmada", manifestó en diálogo con el canal televisivo A24.Asimismo, ponderó las figuras de los expresidentes de Uruguay, José “Pepe” Mujica, y de Chile, Michelle Bachelet, que también tuvieron historias personales vinculadas a la violencia política y a las dictaduras de esa época."Mujica fue presidente de Uruguay y dijo ‘no quiero volver al pasado’. A Michelle Bachelet, que le mataron a su padre, dijo `yo no tengo rencores'”, afirmó.Las declaraciones de Bullrich se dan luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, le recordara su paso por Montoneros, en sintonía con una serie de carteles que aparecieron pegados en la Ciudad de Buenos Aires con la leyenda "Carolina Serrano presidente", en alusión al seudónimo que supuestamente utilizaba la precandidata presidencial durante su pertenencia a la agrupación.Por otra parte, defendió a negacionistas de la última dictadura cívico-militar, al considerar que las personas que cuestionan el número de los 30 mil desaparecidos "no pueden ser" calificados como "traidores a la patria" por poner en duda esa cifra."A mí me parece que", consideró, y sostuvo que la cifra la estableció la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep)."Independientemente de si fueron 30 mil u 8 mil (los desaparecidos), lo de fondo es que Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas como los que tuvo", remarcó.Por último, anunció que si es electa presidenta será "y le dará a esas instituciones el lugar que tienen que tener”.“No las voy a dejar en un rincón. Las usaron como ‘punching ball’ durante tantos años. Voy a tener una verdadera jefatura como lo hice con las fuerzas de seguridad”, cerró.