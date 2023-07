Máximo Kirchner: "En esta elección se define si Argentina quiere volver a perder tiempo o empezar a construir"

El diputado nacional y candidato por Unión por la Patria, Máximo Kirchner, cerró el acto de SMATA en La Matanza donde remarcó que en estas elecciones “se define si la Argentina quiere volver a perder tiempo o empezar realmente a construir uno nuevo” y llamó a los trabajadores a comprometerse “con su propio destino y su propio país”.,y que vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para aquellos que a esta altura ya prometen descargar toda la furia sobre aquel que no se doblegue ante sus deseos y sus órdenes. Que cualquier resistencia, que cualquier pelea que den por su salario, por querer mantener sus derechos va a ser aplastado porque de esa manera creen que se puede cambiar este país”, comenzó apuntando contra la oposición Máximo Kirchner al encabezar el cierre de un acto de SMATA en La Matanza.En ese sentido, el líder del PJ Bonaerense consideró: “El tiempo perdido en Argentina ha sido demasiado, y tenemos que tener la plena convicción y un deseo profundo de entender que es imposible que recuperemos ese tiempo.”.Y señaló quese llevaban las comisiones internas enteras de muchísimas fábricas de compañeros y compañeras, cada voz que se levantaba era o detenida o torturada o desaparecida y al punto de quedarse con sus hijas y sus hijos”, indicó.“Sin embargo, ni la tortura, ni la desaparición de trabajadores, estudiantes, militantes políticos, sociales y sindicales, trajo el éxito económico a la Argentina. Ni trajo el desarrollo económico a la Argentina, más bien trajo endeudamiento”, advirtió Kirchner. Y agregó: “Como corolario final del fracaso de aquellos que creen imponerle el destino a un país a través de la violencia y la supresión de los derechos de las personas, también trajeron una guerra donde murieron más de 600 argentinas y argentinos allá en nuestras queridas Malvinas".Máximo estuvo compañado por el secretario general,; la vicegobernadora; el intendente,; el tercer candidato a diputado naciona; el ministro de trabajo bonaerense,«Incluso hoy una de las candidatas a Presidente de la Argentina (Patricia Bullrich) proponía, hace un año y medio o dos nomás, cambiar las Malvinas por un par de vacunas. Me cuesta entender y», expresó.También apuntó contra el expresidentesobre quien consideró "no sólo faltó a la palabra y el compromiso asumido con trabajadoras y trabajadores que estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias sino que sumergió al país en una inmensa deuda externa"."El deseo que tenemos que tener es dejar de perder tiempo”, insistió el candidato y aseguró: “, no nos julepeó jamás entre el 2016 y el 2019, y hasta se le metieron a Cristina dentro de la casa, pero no nos quebraron y no votamos leyes que no teníamos que votar. Esa es la actitud que cada dirigente asume. Pero no basta con la actitud que cada uno y cada uno de nosotros asuma, porque les quiero ganar, y nosotros solos no podemos”.. No habrá manera de detener la voracidad de esta gente si el pueblo no se involucra en su destino", consideró Kirchner.