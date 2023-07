El fiscal de CABA que viajó a Lago Escondido recomendó a la Corte porteña que avale a Jorge Macri

El fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, falló este miércoles a favor de la candidatura de Jorge Macri a jefe de gobierno porteño y recomendó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) que lo habilité al primo del expresidente a competir en CABA.El fallo que revisará el Tribunal Superior lo dictó el 3 de julio pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad, que señaló que Jorge Macri cumple con el requisito que exige la Constitución local de haber residido en el distrito “los cinco años anteriores a la fecha de elección”, al sostener que la ley no exige que hayan sido los inmediatamente anteriores y que pueden haber sido otros cinco años.Según el Tribunal Electoral, Jorge Macri cumplió el requisito entre 1981 y 2006. Por ende, no es trascendente que en 2019 haya ganado su último mandato como intendente de Vicente López, donde por entonces tenía fijado su domicilio. La misma interpretación hizo hoy Mahiques.El requisito en disputa está previsto en el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad, que establece: “Para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad [Jorge Macri nació en Tandil] o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección (...)”.Según Mahiques, lo que quiere decir la norma es que los cinco años deben estar enteramente cumplidos antes de que se celebre la elección y que no pueden completarse después.Además, sostuvo que ya se había vencido la etapa procesal para presentar este cuestionamiento contra Macri y que, en caso de duda, debe elegirse la interpretación legal más favorable al “ejercicio del derecho” porque “tiene como destinatario mediato a la ciudadanía, que puede ejercer su derecho al voto a partir de una oferta electoral más amplia”.Cabe recordar que el fiscal general fue uno de los funcionarios imputados por haber viajado a Lago Escondido en un grupo que integraron también el entonces ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; importantes jueces federales; un exfuncionario de inteligencia y altos directivos del grupo Clarín.