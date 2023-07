Elecciones Santa Fe: JXC en la interna Larreta-Pullaro vs. Bullrich-Losada y el peronismo piensa en las generales

A solo horas de las PASO en Santa Fe la interna de Juntos por el Cambio se vuelve cada vez más caliente, durante el cierre de campaña, la precandidata a gobernadoraEste jueves los postulantes deque conformaron el Pro, la UCR y el socialismo, entre otras fuerzas, para enfrentar al peronismo en la disputa por la sucesión de Omar Perotti, apelaron a distintas estrategias para sumar adhesiones y seducir a los indecisos que podrían ser decisivos.(Santa Fe Puede), exministro de Seguridad de Miguel Lifschitz y alfil del radical Martín Lousteau en Santa Fe, que cuenta con el impulso de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, optó por fortalecer su llegada a los votantes del sector del campo, influyente en los distritos del interior, y cerró su campaña en la localidad de Armstrong.Desde allí, acompañado por productores, referentes de empresas y dirigentes,“Yo voy a defender a Santa Fe y vamos a ser una provincia líder a nivel nacional. Vamos a dejar atrás el modelo populista basado en la dádiva”, aseguró el precandidato que estuvo escoltado por Gisela Scaglia (Pro), espada de Larreta en Santa Fe.Mientras que el candidato desobre todo, su trabajo frente a la ola de violencia que sacude a diario a Rosario por el avance del narcotráfico, y cosechar un alto nivel de adhesiones en el interior de la provincia.utiliza como fortaleza, no haber participado de la gestión provincial y cerró su campaña con el respaldo de Bullrich, quien viajó a Rosario para acompañar a la senadora nacional antes de la veda. A la precandidata presidencial se sumaron, su compañero de fórmula,, entre otros.El equipo de Bullrich recorrió la peatonal ubicada en la calle Córdoba, en el centro de Rosario, donde se sacaron fotos y charlaron con comerciantes y vecinos, luego Losada y Bullrich se reunieron con Javkin en el Monumento a la Bandera para ratificar la firma deLa promesa va en línea con las acusaciones de Losada contra Pullaro de presuntos vínculos con el narcotráfico a través del comisario Alejandro Druetta, exjefe de la División Inteligencia de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, condenado a diez años de prisión como partícipe necesario del delito de tráfico de estupefacientes.Incluso. “Vamos a plantear un comando conjunto que empiece a operar el 10 de diciembre. Vamos a cambiar las leyes para que el territorio esté rodeado con fuerzas federales o con fuerzas armadas; porque si hacen falta las vamos a traer”, prometió la precandidata presidencial, rodeada por Losada, Javkin, Dioniso Scarpin (UCR) y Federico Angelini (Pro), postulante a vice de la lista “Es con vos”.Del otro lado quedóEn la disputa entre Losada y Pullaro también intervino la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien el miércoles en Rosario le pidió a la Justicia Electoral de la provincia que investigue si la campaña de ambos, a la que calificó de "pornográfica", fue financiada por el narcotráfico.Juntos Avancemos, la coalición que reune diferentes sectores del peronismo, también determinará los candidatos que competirán por la gobernación en las generales.El senador nacionalparece el favorito en la interna del oficialismo.Sin embargo, este domingo se medirá con el kirchneristade La Cámpora;, referente del Movimiento Evita; y. Lewandowski decidió bajar el perfil y no hizo un cierre de campaña, eligiendo reunirse con sus colaboradores más estrechos antes de que inicie la veda.El gobernador santafesino, quien se postula como legislador provincial, tiene una posición llamativa respecto al armado nacional: es el único mandatario peronista que no participa de las reuniones de la liga de gobernadores por sus diferencias con el kirchnerismo, pero en los últimos días se mostró junto al ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, para anunciar el nuevo plan tambero.Si bien las encuestas ubican a los precandidatos oficialistas unos diez puntos detrás de la coalición opositora, desde el Gobierno no dan por perdida la elección general del 10 de septiembre, primero por la interna cruzada y dificil que debe sortear la oposición, pero además porque ya habrán pasado las primarias nacionales de agosto y esperan que el clima social sea más favorable al oficialismo.que votará las primarias provinciales este domingo.