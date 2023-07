En campaña: Bullrich dijo que no hay peor ajuste del que está haciendo Massa

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, consideró que "no hay peor ajuste del que está haciendo Massa y que viene de antes”. “El país no crece, con inflación... ¿de qué ajuste habla Massa? Sinceramente debe hablar de lo que está haciendo y no de lo que hacen los demás. Hoy la gente va a comprar y sobre sus espaldas tiene un 155% de inflación y el mes que viene va a ser peor", sostuvo.

Consultada sobre la lucha contra el narcotráfico, se explayó y aseguró que la propuesta en materia de lucha contra el narcotráfico es un trabajo que está en la Ley de seguridad y es el Esfuerzo Nacional de policía que consta -entre otras cuestiones- en "un marco de acuerdo integral y sistemático de todas las policías con las fuerzas federales. Un trabajo de inteligencia, investigación, de equipos fiscales con un mapa de delito integral y preciso, en trabajo en conjunto que sabemos cómo hacerlo"., agregó Bullrich que en Diamante encabezó un encuentro de Seguridad al que se sumó Néstor Roncaglia, exJefe de Policia Federal durante la gestión de Mauricio Macri.De la delegación que acompañó a la presidenta del Pro en uso de licencia, participaron Damián Arabia, coordinador para el interior y candidato a diputado nacional y Laura Alonso, extitular de la oficina de anticorrupción; además, se sumaron el diputado nacional Atilio Beneditti, Gabriela Lenna; los senadores Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla; y el referente provincial Guillermo Bernaudo.Sobre a la interna en la coalición, la exministra de Seguridad puntualizó que "si entramos a jugar en el marco de Juntos por el Cambio es porque aceptamos las reglas y dentro de un marco de competencia donde aceptamos los resultados".Por último, Bullrich concluyó: "En los momentos en lo que se ataca y se intenta dar el mensaje 'o gobernamos nosotros o el país es un infierno', les decimos: como gobiernan ustedes ya el país es un infierno".