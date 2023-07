Apelarán el fallo a favor de Jorge Macri ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El exsenador confirmó que "agotadas las instancias" en esos dos tribunales "ahora sí corresponde" llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia

Tras el fallo de la Corte de la Ciudad que habilitó a Jorge Macri a competir en las PASO, el ex senador Nito Artaza y la precandidata a jefa de Gobierno porteño Vanina Biasi, quienes presentaron la impugnación de la candidatura del exintendente de Vicente López en el distrito capitalino, adelantaron que apelarán esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación."Lo que hizo el Tribunal va en contra de su propia jurisprudencia, que se fijó en el caso Adrián Pérez y otros hechos similares. El hecho es de gravedad institucional porque", explicó Nito Artaza a Telám, uno de los dirigentes que presentó el mes pasado la impugnación frente al Tribunal Electoral porteño, que luego recayó en el Tribunal Superior de Justicia(TSJ).. "Haremos un recurso extraordinario ante la Corte el próximo lunes", detalló, y agregó que el máximo tribunal deberá "declararse competente" porque se realizaron "los pasos que correspondían".El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para determinar si Jorge Macri podía ser precandidato a jefe de Gobierno y dejó la resolución en manos del máximo tribunal de la ciudad de Buenos Aires, que avaló la postulación del actual ministro de Gobierno de la Ciudad a la titularidad del Ejecutivo capitalino.Artaza evaluó que el fallo del máximo tribunal porteño generará "incertidumbre" rumbo a las PASO del 13 de agosto, y comparó con lo sucedido en "otras provincias", en alusión a las decisiones de la Corte Suprema en la previa de los comicios de Tucumán y San Juan. "Es lamentable porque", opinó.Por su parte, la precandidata a jefa de Gobierno porteño por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Vanina Biasi, consideró que el fallo evidencia un "alineamiento político con el macrismo" y que, pese a eso, hubo uno de los jueces que votó en disidencia y que expresa "un duro golpe" para las aspiraciones del exintendente de Vicente López.. Ya no pueden lavarse más las manos para salvar esta candidatura completamente irregular", indicó Biasi en su cuenta de Twitter.En diálogo con Télam, Biasi ratificó que “Jorge Macri fue habilitado inconstitucionalmente” y “eso está demostrado en este fallo dividido del TSJ que aduce que es un problema procesal por no acudir a la Junta Electoral de Juntos por el Cambio, pero no por el contenido que tiene que ver con la interpretación constitucional”.En un fallo dividido, el TSJ desestimó los recursos presentados por Biasi y Artaza, quienes apelaron la determinación del Tribunal Electoral porteño que no dio lugar a su demanda original.En rigor, se presentaron tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral a la precandidatura de Jorge Macri por considerar que no cumplía con el requisito de tener una residencia no menor a cinco años en el distrito tal como lo dispone, a su entender, el artículo 97 de la Constitución porteña. Juan Pablo Chiesa fue otro de los precandidatos que buscaron la impugnación.Ese artículo dice que "para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección".Para los jueces del TSJ Inés Weinberg, Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi las apelaciones fueron consideradas "inadmisibles", por lo cual evaluaron que Jorge Macri cumple con las condiciones para presentarse en las elecciones primarias de JxC.En disidencia, la jueza Alicia Ruiz hizo lugar "a los recursos interpuestos" y votó por "revocar la sentencia del Tribunal Electoral y declarar que Jorge Macri no cumple con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno".