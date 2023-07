Bullrich señaló que los cruces de interna "no deben ser vistos como una pelea"

“Tenemos el objetivo prioritario de combatir las organizaciones criminales y bajar los homicidios y los femicidios en todo el país”.



Es un orgullo estar en Entre Ríos acompañando a @frigeriorogelio, junto a @nestorroncaglia, en la presentación de un plan de propuestas concretas… pic.twitter.com/BSEWuypsHM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 14, 2023

A menos de un mes de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y en medio de cruces cada vez más calientes dentro del PRO, la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC)consideró que la competencia interna dentro del espacio "no debe ser vista como una pelea".En una conferencia de prensa, en la provincia de Entre Ríos, donde se mostró con el precandidato a gobernador, Bullrich se refirió a sus cruces con Horacio Rodríguez Larreta: "La gente va a decidir en las PASO qué equipo y qué carácter de presidenta o presidente tendrá el país en los próximos años.".En ese marco, la precandidata aprovechó para hacer promesas de campaña y aseguró que de ganar. "Llevar a cabo un trabajo en equipo para fortalecer la inteligencia criminal, investigación y control de las fronteras para que no entre el producto del narcotráfico y desmantelar toda la cadena de las organizaciones criminales", explicó."Tenemos el problema de que. Debemos tener más fiscales y más jueces que sean capaces de dar resoluciones rápidas para lograr que cada investigación desarme las bandas", fundamentó. Además, la exministra de Seguridad reclamó "cuidar mucho a Entre Ríos por la cercanía que tiene con Rosario".Y señaló quecomo una mancha de aceite en todos lados" y añadió que "es fundamental para que no se expanda el violencia permanente, el sicariato y la toma de territorios".En ese sentido,, en medio de la represión que ejerce su administración a las manifestaciones que se llevan a cabo en esa provincia contra la reforma de la Carta Magna local. "Morales pacificó Jujuy desde 2016 pero intentan desestabilizarlo. Hay que sacar los piquetes totalmente. El cambio es todo o es nada. Ahí estamos todos juntos", apuntó.Por último, Bullrich convocó a "toda la fuerza" para apoyar a Frigerio, quien tiene "profundidad de análisis y capacidad para sacarle la pausa a Entre Ríos y prender los motores".Pero nos impusimos en Mendoza, San Luis, San Juan, que son el corazón de la producción en Argentina. Vamos a construir un Poder Legislativo fuerte y eso es muy importante", concluyó.