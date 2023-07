Alberto Fernández pidió fortalecer la Celac y apuntó contra el macrismo por la deuda con el FMI

El presidente Alberto Fernández destacó la necesidad de fortalecer la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac) y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."América Latina y el Caribe es una región marcada por profundas brechas socioeconómicas", afimó Alberto Fernández, en el marco de la III Cumbre entre la Unión Europea y la Celac.Al respecto, manifestó: "Sabemos que nuestras sociedades crujen cuando el mercado excluye y el Estado no encuentra mecanismos de integración y participación. La Unión Europea no escapa de esta realidad"."Nuestro objetivo primordial pasa por afianzar la integración latinoamericana y caribeña. Estamos convencidos de que éste es nuestro destino común y que debe ser construido de manera constante, generación tras generación”, expresó el Presidente.Por otra parte, apuntó contra el gobierno de Macri: "La deuda con el FMI, mi gobierno jamás la hubiera asumido. Pero la afronta con mucho esfuerzo y profunda responsabilidad. Así actuamos, pero todos deben saber que estamos convencidos de que ninguna reestructuración de deuda puede marginar a los empobrecidos, ni postergar los sueños ni el futuro de un país”.En el mismo sentido, continuó: “El problema de la deuda externa también atormenta a muchos países hermanos. América Latina y el Caribe es la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa supera el 77 % del Producto Bruto regional”.A su vez, mencionó el acuerdo con el Mercosur, que está trabado, en buena parte, por las condiciones ambientales para la producción que busca imponer la UE, que algunos países latinoamericanos consideran una suerte de barrera arancelaria.“Yo celebro que Europa, parte del norte desarrollado, mire con vocación integradora al Caribe y a la América Latina, parte del sur que quiere desarrollarse. El acto de asociación supone la existencia de partes que se entienden en la búsqueda de un desarrollo equilibrado. Una asociación exige que ambas partes se benefician en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse a una estafa”, lanzó.Al cierre de su discutos, pidió que se promueva un tipo de comercio “justo y equitativo, basado en el respeto mutuo”. También habló de “inversiones sostenibles” para “impulsar el crecimiento y el desarrollo, generando empleo y oportunidades”. “Si no atendemos a ello, entonces nuestra voluntad acabará naufragando en una nueva desilusión”, cerró.