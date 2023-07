Sigue la guerra de JxC en CABA: a pesar de que Jorge Macri le pidió "más apoyo", Larreta se volvió a mostrar con Lousteau

Estuvimos con @horaciorlarreta charlando con estudiantes en @UBAeconomicas. Los jóvenes están comprometidos y todos los días escuchamos sus ideas para construir la Ciudad que sueñan. Vamos a generar más oportunidades de trabajo, a incentivar carreras cortas con rápida salida… pic.twitter.com/T2wbWIRDkL — Martín Lousteau (@GugaLusto) July 26, 2023

Siempre es una alegría volver a la @UBAeconomicas, donde estudié y me recibí de Economista. Ahi estuvimos hoy con @GugaLusto conversando con jóvenes comprometidos con el futuro de nuestro país. Ellos saben que para construir la Argentina que todos queremos necesitamos su empuje y… pic.twitter.com/Y0ps7Er1UP — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 26, 2023

Sólo horas después de que el candidato a jefe de Gobierno porteño del PRO,, le reclamara aque fuera "más enfático” en el apoyo a su campaña de cara a las elecciones, el actualLarreta y Lousteau compartieron este martes un acto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde presentaron sus propuestas sobre educación ante 800 personas, entre estudiantes, graduados y docentes.En el salón, además, estaban varios referentes del radicalismo, principalmente de Evolución, espacio que lidera Lousteau, como los diputadosel ministro de Desarrollo Económico y Producción porteño, y la presidenta de la UCR CABA, que es candidata a diputada nacional,El guiño político fue claro y el senador nacional radical no desaprovechó su oportunidad de tomarse una foto junto al precandidato presidencial. “Los jóvenes están comprometidos y todos los días escuchamos sus ideas para construir la Ciudad que sueñan. Vamos a generar más oportunidades de trabajo, a incentivar carreras cortas con rápida salida laboral y fortaleceremos la educación con más acompañamiento en el aprendizaje de saberes básicos, como lengua y matemática, para que lleguen mejor preparados a la universidad. Démosle un nuevo impulso a la educación en la Ciudad”, sostuvo en un posteo de Twitter tras el encuentro.El encuentro de Larreta junto a Lousteau parece ser un mensaje puertas adentro de Juntos por el Cambio porque se dió solo horas después de que Jorge Macri se refiriera a su relación con el jefe de Gobierno porteño y sostuviera respecto al respaldo a su candidatura: “Cada candidato a presidente se manifiesta como le sale, como siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando”. “”, reclamó.El ministro de Gobierno porteño, de todas formas, consideró que el apoyo de Larreta “a esta altura es secundario” porque “la gente va a elegir en función a lo que nosotros tenemos para ofrecer”. No obstante, se encargó de aclarar quey admitió que lo preocupó que en la Ciudad esa fuerza se dividiera “cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato”.El alcalde porteño ignoró el reclamo de Macri, tanto como a la carta que el ala dura del PRO le escribió luego de que Juan Manuel López comparara un posible gobierno de Patricia Bullrich con el Gobierno de la Alianza, y compartió también el encuentro con Lousteau en su cuenta de Twitter. “Siempre es una alegría volver a la @UBAeconomicas, donde estudié y me recibí de Economista.”, posteó.