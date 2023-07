La gestión PRO de Lanús envió un trabajador con un balde a una calle inundada por obra sin terminar

el caso del Municipio de Lanús, que rompió una calle para arreglarla pero la dejó 10 días abandonada, se inundó, no la señalizó y no sólo provocó anegamientos y accidentes de autos, sino que además envió trabajadores municipales con un balde para sacar el agua

Aunque parezca innecesario explicar algunas cosas, hay que hacerlo. En ese sentido, el término "gestión" significa accionar para resolver cosas, con lo cual no necesariamente implica el éxito o la eficacia. Un ejemplo para graficar la idea esSucedió en las calles Pastor Ferreyra y Colón, en pleno Remedios de Escalada, Lanús. Allí el municipio quele dejó a, precandidato a intendente por JXC; para buscar ser aspirante a gobernador bonaerense y presidente de Independiente, rompió los asfaltos para repararlas, pero las dejó sin terminar durante 10 días.Durante ese tiempo llovió y la calle se inundó completamente, impidiendo que los propios vecinos de la cuadra pudieran ingresar a sus casas en auto. El municipio, que jamás apareció, no reparó la calle ni señalizó las obras, frente a lo cual varios autos han sufrido accidentes al no ver el enorme pozo tapado por el agua.Ante el persistente reclamo de los vecinos,“Rompieron una calle, abandonaron la obra, no tiene señalización, casi se cae un auto. Los vecinos llaman para que saquen el agua, le dicen del municipio que van a mandar una bomba para desaforar, mandan a un empleado municipal con un balde”, dijeron desde Unión por la Patria de Lanús, como se ve en las imágenes.Y concluyeron: