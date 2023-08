Las cinco pifiadas económicas de Bullrich en 15 días que preocupan a su "equipo" en su pelea con Larreta

#Declaraciones | Patricia Bullrich quiere entrar al Banco Central con una cámara de televisión para mostrar "las reservas" que deja la gestión de Sergio Massa. pic.twitter.com/zhWpv1jw66 — Política Argentina (@Pol_Arg) August 1, 2023

.@patobullrich: "Hoy tenes muchisimas ciudades del país que no estan conectadas por avión, no tenes un verdadero sistema federal de aviación"

El sistema federal de aviación. 👇 pic.twitter.com/zJZeeIZoQI — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) August 1, 2023

la precandidata presidencial no supo distinguir la hiperinflación de la deflación

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio,en medio de la recta final de las elecciones del próximo 13 de agosto cuando se dispute la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Entre las promesas de achicar Aerolíneas Argentinas, mostrar en televisión las reservas del BCRA, la idea de un “blindaje” y no saber distinguir hiperinflación de la deflación, las cinco pifiadas de la ex titular del PRO.Bullrich alcanzó el punto más alto de confusión en las últimas horas, cuandoen la que guarda todos sus capitales, cuando en realidad l a mayor parte de las tenencias son asientos contables o existencias digitales. A corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país”, prometió Bullrich el lunes pasado durante una entrevista en LN+, si bien uno de los periodistas le explicó que no hay reservas físicas guardadas allí, la precandidata comprendió mal la aclaración y reforzó su promesa:Es importante que el pueblo argentino lo sepa", remarcó.Rápidamente algunos candidatos salieron a responderle, desde su mismo espacio fue el precandidato a jefe de Gobierno porteñoquien le aclaró: ". Después son asientos contables. No es que están en una bóveda en el Banco Central".No, pará, que con los curros de la venta de patente de corso no se jode", salió a cruzarla el precandidato a presidente por La Libertad Avanza,i en Twitter donde además lamentó: "Igual, la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios, por lo que puede que no hayan notado el punto".Los más preocupados por su confusión fueron su principal asesor económico,y el ascendente armador joven de Patricia,que, unas horas después, salieron a explicar las ideas de su líder. Laspina manifestó que era una metáfora. "Si me escuchan decir 'vamos a derrotar la inflación', no deberían interpretar que sugiero bajar los precios con tanques y balas. O 'el dólar hoy se fue a las nubes', que el viento se llevó un billete verde", expresó el economista en su cuenta de Twitter.En ese sentido, Arabia intentó justificarla en declaraciones radiales: “Es una explicación, es lo mismo si está digitalizado entro con una cámara y muestro la pantalla,Es una forma de decir ‘nosotros vamos a tener que decirle a los argentinos cuántas reservas nos quedan’ y lo vamos a mostrar, no importa si es un papel, una pantalla o lingotes, lo importante es que va haber que decir la verdad”.La confusión con las reservas del BCRA no es la primera vez que Bullrich se apresura y manifiesta polémicos dichos, la semana pasada prometió hacer un "blindaje", una analogía a la política del gobierno de Fernando de La Rúa que Patricia integró.Bullrich manifestó la idea hace dos semanas durante la Expo Rural donde aseguró que p ara "levantar el cepo lo más rápido posible" iba a “blindar con una cantidad de dólares” a la economía argentina mediante "un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" y esa misma noche lo reiteró en declaraciones televisivas: "Nuestro objetivo es que, bajo un nuevo acuerdo con el FMI, podamos blindarnos. Vamos a terminar con el cepo y abrirlo lo antes posible".El primero en cruzarla, entre muchos, fue su contrincante de interna que disparó:“¿Así vamos a empezar el Gobierno? ¿Por qué no hacemos los deberes mejor los argentinos? Cuando le debés plata al Fondo, como cuando le debés a cualquiera, hay que conversar para conseguir las mejores condiciones y para eso hay que mostrar un rumbo”, lanzó Larreta.Incluso ayer el precandidato a diputado nacionalvolvió a intentar justificar a su lider. “ Lo que dijo Patricia es que nosotros necesitamos brindarle la economía y las reservas para poder sacar el cepo.”, aclaró.Pero la exministra macrista también fue criticada pory su idea de queFue el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani quien salió a cuestionarla."Bullrich reconoce la mejora en la productividad de Aerolíneas, pero dice que (ya está tomando medidas) previendo lo que puede llegar a pasar.Lo intentaron entre 2015/19 pero no les alcanzó el tiempo", advirtió este martes Ceriani en Twitter.Hace sólo días se conoció la polémica propuesta que la candidata volcó la en una reunión que mantuvo con uno grupo de empresarios en el Hotel Palladio. Según consignó Página 12 un productor frutícola del interior le planteó una inquietud respecto a que muchas veces tiene que contratar trabajadores y, como muchos de ellos son asistidos por planes sociales, en algunas provincias hay normativas que impiden hacerlo.Obviando el hecho de que esos trabajos se pagan en negro y con salarios muy bajos, Bullrich le prometió: “Por eso no te hagas problema,una vez que eso se haga, vamos a disponer para esa gente un seguro de desempleo por seis meses, es decir, van a recibir una ayuda por seis meses como transición”.El empresario, al ver que no le daba solución al problema, fue un paso más allá y preguntó: “Y el que no acepta quedar sin plan y tampoco el seguro, ¿qué hace? Allí fue que Bullrich aseguró que “, en el que a priori intervendrá la Gendarmería Nacional, una fuerza con la dirigente tiene una visible simpatía.A todas sus polémicas propuestas económicas de achicamiento del gasto público pero además de los derechos adquiridos, se suma queutilizándolas como sinónimos durante una entrevista en LN+ en la que intentaba explicar sus propuestas. "La Argentina había crecido el año pasado, y ahora está de nuevo en deflación. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación?", comenzó su zigzagueante explicación la precandidata de Juntos por el Cambio, quien instantes antes había asegurado que "técnicamente estamos en hiperinflación", es decir exactamente lo opuesto al concepto económico que acababa de pronunciar.Todos estos errores ocurrieron sólo en los últimos quince días y preocupan a su entorno, no sólo por lo endeble del contenido, sino por la lectura que están teniendo los dichos de Bullrich en la opinión pública: no solo sabe poco de economía, sino que sus propuestas sin sustento reflejan u