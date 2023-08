Mauricio Macri reiteró el apoyo a su primo en las PASO y pidió "no arreglar lo que no está roto"

Tras una semana de idas y vueltas en la coalición opositora, el expresidente Mauricio Macri pidió este viernes "no arreglar lo que no está roto" para que el PRO extienda la hegemonía que mantiene desde hace 16 años en la Ciudad de Buenos Aires, distrito donde en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) su primo Jorge Macri disputará la candidatura a jefe de Gobierno porteño con el senador nacional de la UCR Martín Lousteau."De a poco se va generando clima de elección, va a ser una linda elección, donde", expresó Mauricio Macri durante la recorrida en la zona de la plaza Castelli, en Belgrano, donde dialogó con vecinos y comerciantes gastronómicos de la zona.Allí, el fundador del PRO reiteró su apoyo al único candidato del partido amarillo en la interna que JxC tendrá en las PASO del 13 de agosto, en las que Jorge Macri se enfrentará al senador Martín Lousteau, que representa a la Unión Cívica Radical (UCR)."Como, porque siempre se puede mejorar más", explicó.Macri resaltó que "bajo la conducción" de su primo la Ciudad de Buenos Aires "va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos y también a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar".Jorge Macri, en tanto, afirmó que "tiene ganas" de que los porteños "le den la chance" de poder "devolverle" al distrito "todo" lo que le dio, y enumeró a sus hijos, su educación y su actual mujer."Y ahora a mí me toca tratar de llevar la antorcha yhace muchos años cuando él empezó, cuidar lo que está bien, desafiarnos a hacer más y a mí me apasiona esto", destacó.Este mismo barrio del norte de la ciudad será el escenario en el que el próximo lunes los precandidatos presidenciales de JxC, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, se mostrarán junto a Jorge Macri, en un intento por bajar la confrontación entre ambos sectores.Esta semana Larreta sumó el apoyo explícito de María Eugenia Vidal a su postulación, lo que reavivó la interna con el sector de su contrincante Bullrich y provocó críticas del propio Macri, quien indicó que la exgobernadora bonaerense "ha desdibujado su perfil", a días de las PASO.Ayer, Bullrich le restó importancia a los apoyos expresados públicamente por los diputados nacionales Vidal y también de Facundo Manes en favor de Larreta, y sostuvo que su lista va a "ganar por más de dos votos"Consultada sobre si se sentía decepcionada o traicionada por las declaraciones públicas realizadas por Manes y Vidal, Bullrich respondió en esa oportunidad: "No, son dos votos", respondió entre aplausos y risas de los presentes.