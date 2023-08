Clima enrarecido a días de las PASO: el crimen de Morena, sospechas en el corte al Roca y la represión y muerte en CABA

Rarísimo un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. Más raro aún que haya pasajeros del Roca con gomeras y capuchas. La ministra de trabajo manifesto la disposición de atender a los trabajadores, pero así y todo no levantan el corte. ¿Hay elecciones el domingo? — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) August 10, 2023

A solo días de las PASO de este domingo, el clima enardeció en Buenos Aires. Cuando las diferentes fuerzas políticas se disponían a cerrar sus campañas, -donde parte de la oposición focalizaba en la inseguridad, la mano dura y proponía discursos de odio-En la mañana del miércoles, que tenía 11 años,, a la que asistía todos los días. Los dos delincuentes la golpearon y la arrastraron por el piso,Las personas que la auxiliaron denunciaron que la ambulancia demoró alrededor de 40 minutos en llegar.Frente a tal conmoción los candidatos, nacionales, provinciales y locales, de las diferentes fuerzas políticas suspendieron sus actos de campaña. Cuando había sólo una persona menor de edad detenida por el crimen de Morena, Diego Kravetz, quien reemplazó al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, (tras su renuncia para ser presidente de Independiente y aspirar a gobernador bonaerense),Al hablar del adolescente de 14 años, mencionado como M.A, detenido durante la investigación del crimen, intentando vincularla a Zaracho. Mientras que desde Unión por la Patria salieron a pedir que los análisis del crimen tenían que "alejarse del carancheo" y que el Gobierno de Lanús asuma responsabilidad sobre el hecho."La respuesta de los representantes políticos de la Municipalidad de Lanús, lejos de asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia, fue pasearse por los medios y comunicar a las redacciones de los principales portales noticias falsas, señalando personas que no participaron del hecho", llegó a cruzarlos el precandidato presidencialPero, como todo crimen que tiene los ojos de las sociedad encima, la Policía y la Justicia accionaron y ya hay detenidos por el asesinato de Morena. Se trata deLa información sobre los detenidos por el crimen comenzó a circular desde la mañana del jueves con versiones cruzadas. Desde el municipio dijeron primero que se trataba de siete aprehendidos que pertenecían a una "banda" previamente identificada, cuyos miembros ya habían sido detenidos con anterioridad. También señalaban al menor de 14 años, identificado como M.A, como uno de los principales sospechosos, que supuestamente había confesado. Por la tarde, sin embargo, esa versión comenzó a caer. El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, aseguró que no había menores vinculados. "Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso los dos cascos que usaron al momento del hecho. Recién terminamos los procedimientos y para la fiscal, con quien hablé recién, el caso ya está cerrado", agregó el ministro en declaraciones a C5N.Fuentes judiciales indicaron que "Miguelito" incluso tenía un pedido de captura de los últimos días. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Lanús de la fiscal Silvia Bussano, que caratuló a la causa provisionalmente como "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento".Al mismo tiempo, trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca pidieron desde el mediodía del jueves el pase a planta permanente cortando las vías a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y generando una complicación la vuelta de los trabajadores a casa.La medida de fuerza se levantó recién a las 17, pero en el medioUsuarios arrojaron piedras, palos y otros objetos contundentes contra una de las entradas, es que las autoridades habían bajado las persianas de rejas ante el malestar de las personas que no podían viajar. Cientos de personas quedaron afuera e intentaron entrar a los forcejeos. Al respecto el ministro de Transporte,señaló: "los hechos lamentables sucedidos en Constitución".En ese sentido, el ministro cuestionó el corte. "Rarísimo un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. Más raro aún que haya pasajeros del Roca con gomeras y capuchas", afirmó Giuliano. Y agregó que "la ministra de trabajo manifestó la disposición de atender a los trabajadores, pero así y todo no levantan el corte". Se preguntó el ministro: "¿Hay elecciones el domingo?", posteo en su cuenta de Twitter.En esa línea también se expresó el ministro de Seguridad nacional,, que tuiteó: ""Más raro aun que haya pasajeros del Ramal Roca con gomeras y capuchas", continuó y cerró: "Además saben que la Ministra de Trabajo manifestó la disposición de atender a los trabajadores y así y todo no levantaban el corte. ¿Habrá elecciones el domingo?".El jueves las agrupaciones Votamos Luchar y Rebelión Popular manifestaban pacifícamente y sin cortar calles en el Obelisco, lamentablemente, el evento se tornó violento cuando la Policía de la Ciudad respondió con represión, como consecuencia hubo varios arrestos, heridos y un muerto, el fotoperiodista Facundo Morales.Pese a la contundencia de los múltiples videos que circulan y de que la Justicia investiga el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio,"Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares", inició la carta que publicó en redes sociales casi cinco horas después de lo que pasó.Bajo el llamativo título " Una Argentina en paz y sin miedo" , el alcalde porteño defendió sin rodeos a la Policía de CABA, sin siquiera dar margen a la investigación en curso: "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia"."En la Ciudad, la violencia es el límite", remarcó.Mientras tanto la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 30 a cargo de Marcela Sánchez apartó a la Policía porteña de la investigación y caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte".Ayer por la noche Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizó una concentración en el Obelisco y una vigilia a modo de repudio por la muerte de Facundo Molares. "Repudiamos enérgicamente la violenta represión de la Policía de la Ciudad, a las órdenes de Horacio Rodríguez Larreta", resaltaron. Este viernes se realiza una movilización popular, convocada por el Polo Obrero.