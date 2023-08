Dos homicidios más por inseguridad antes de las PASO: qué se sabe de los casos del médico y el profesor

Tras el asesinato de Morena Domínguez a metros de su escuela en Lanús, se suman esta semana otros dos graves hechos de inseguridad contra un médico en Morón y un profesor en Guernica.Ayer, un cirujano fue asaltado mientras bajaba pertenencias, entre ellas un aire aconicionado, de su auto y recibió un disparo en su cabeza. Este viernes a la mañana ya se conoció la autopsia que confirma que Juan Carlos Cruz recibió un balazo que ingresó por el parietal derecho y salió por la región occipital izquierda, en un disparo que dejó en el orificio de entrada signos de "ahumamiento y deflagración de pólvora".Los forenses de la Delegación Morón de Policía Científica también le informaron a la fiscalía que el proyectil provocó "un sangrado masivo, laceración de meninges y lesión de la masa encefálica incompatible con la vida", lo que derivó en "el fallecimiento de forma inmediata a la realización del disparo".Hasta el momento no se concretó ninguna detención. Si bien la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón, a cargo del fiscal Matías Rappazzo, y los detectives de la Jefatura Departamental y de la Delegación de Investigaciones (DDI) del distrito, identificaron a los tres autores del homicidio, todavía no lograron dar con su paradero.Los investigadores ya saben que quien ejecutó al médico empleó una pistola calibre 9 milímetros, ya que en el lugar del hecho los peritos de Policía Científica lograron levantar una vaina servida de ese calibre, que ahora quedó preservada y podría ser una evidencia clave para un eventual futuro cotejo balístico, en caso de que se secuestre un arma de esas características.A su vez, los expertos en rastros trabajaban sobre el automóvil Fiat Cronos que le fue robado a la víctima y que luego fue hallado abandonado, en búsqueda de posibles huellas dactilares u otras evidencias que sirvan para identificar a los autores del hecho.También serán trascendentales los testimonios que puedan aportar los testigos, que también fueron capturados por los videos. De acuerdo con lo que puede verse allí, al menos dos personas oyeron lo que estaba sucediendo al momento del asalto.A la lamentable muerte del médico, se suma la de un profesor de educación física ya retirado. Tres delincuentes entraron a su casa para robarle, pero lo mataron a tiros por defenderse. La autopsia aún no fue realizada, pero los peritos determinaron que Nelson Peralta recibió al menos cuatro tiros en los brazos y en el tórax con dos calibres distintos, 9 milímetros y 22.El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°1 descentralizada de Presidente Perón, investiga el hecho bajo la calificación de tentativa de robo y homicidio, con tareas ordenadas a la DDI de La Plata de la Policía Bonaerense, cuyos efectivos y jefe se encontraban en la escena a comienzos del mediodía de hoy. Allí, se encontró una vaina calibre 9 milímetros así como tres calibre 22.La investigación, por el momento, se encuentra enfocada en hallar cámaras de seguridad en la zona para seguir el rastro de los delincuentes.