Rossi advirtió que Milei "es un peligro para la democracia argentina"

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria(UxP), Agustín Rossi, advirtió que el economista liberal Javier Milei “es un peligro” para la estabilidad democrática de la Argentina y ratificó la necesidad de “convocar a un gobierno de unidad” en caso de que el oficialismo retenga su mandato."En caso de ganar las elecciones hay que hacer unen donde estén todos aquellos que crean en la democracia y estén dispuestos a defenderla”, subrayó el jefe de Gabinete, quien se hizo eco de la propuesta que anoche lanzó Sergio Massa tras conocerse los resultados de los comicios.La iniciativa ratifica la estrategia de UxP para recrear un espacio que no solo se contraponga al ideario económico de La Libertad Avanza sino también a su posicionamiento frente al relato de la historia política. “”, alertó Rossi.“Ya sé que la dictadura pasó hace muchos años y que muchos pibes que votaron a Milei tal vez ni sepan quién fue (el ex presidente de facto Jorge Rafael) Videla, pero hay que hacérselos recordar”, remarcó el candidato durante una entrevista por Radio 10.“A esos jóvenes que por ahí tampoco tienen trabajo –agregó-, tenemos la obligación de decirles también que Milei no va a resolver ninguno de sus problemas sino que los va a agravar.”En este sentido, el funcionario nacional admitió que “un sector de la sociedad está enojada, distanciada y con bronca” por la situación que atraviesa el país, pero sostuvo que “la forma de resolver el nivel de insatisfacción no es buscando a la ultraderecha, que va a aumentar esos niveles”."Estas elecciones primarias dejaron un mensaje: por primera vez en la historia política la ultraderecha ganó una elección. Y por más que ese candidato haya obtenido la mayoría de los votos, haberlo elegido fue el camino absolutamente equivocado”, añadió.“Este tipo (por Milei)y nosotros tenemos la obligación de convocar a los demócratas para evitar que ese peligro llegue a gobernar”, sentenció.En este sentido, calificó como “muy atinada” la propuesta que anoche hizo Massa en su mensaje tras conocerse los resultados, cuando propuso “convocar a un gobierno de unidad” para frenar el avance de la derecha.Es decir que si el oficialismo gana las generales, aseguró.Por otra parte, cuestionó al líder de La Libertad Avanza por calificar de “aberrante” a la justicia social y “burlarse” de la frase de Eva Perón, cuando dijo que “donde hay una necesidad hay un derecho”.“Nosotros tenemos una mirada absolutamente antagónica. Entendemos el enojo que pueda existir en determinados sectores pero, con mucho respeto a los que votaron a Milei, no me parece que hayan elegido el vehículo más acertado para expresar ese enojo porque su programa de gobierno va en contra de los motivos que llevaron a ese enojo”, concluyó.