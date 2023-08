Javier Milei prometió privatizar el CONICET de ser electo presidente

Así como lo propone su plan de Gobierno, el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA),la máxima institución científica nacional fundada en 1958, para reducir la inversión pública al señalar que “no se nota” el aporte de los profesionales del sector al desarrollo de la sociedad y cuestionar “su productividad”.Durante una entrevista en LN+, el diputado libertario que obtuvo el 30% de los votos en las PASO fue tachando todos los Ministerios que quiere eliminar en caso de asumir la Presidencia, entre ellos, incluyó a todas las áreas que se dedican a la ciencia y la tecnología en el país.Al ser consultado especifícamente por el CONICET, Milei respondió:".Sobre los miles de investigadores y científicos que forman parte del organismo el candidato presidencial cuestionó: “. Y consideró que “no se nota” su aporte en el desarrollo económico y el progreso social.Frente a la repregunta de si, entonces, iba a cerrar el organismo, cerró con una cita bíblica el precandidato presidencial más votado del país en las PASO.Ante lo quese mostró preocupada., le respondió a Milei en declaraciones para Radio 10.Y remarcó:”. "¿Vamos a darles un pasaje a Ezeiza a los científicos y exportar gente calificada?”, cuestionó Franchi.Para la presidenta del organismo, en el caso que Milei elimine todo tipo de inversión estatal en ciencia y tecnología, habrá un efecto negativo. "Si no tienen trabajo acá, la gente no tiene con qué comer y mantener a sus familias y se van a ir”, insistió."La Inteligencia Artificial (AI) va a dejar de lado empleos que no necesitan tanta formación. La ciencia y la tecnología se va a necesitar,El CONICET forma un montón de profesionales que terminan en las grandes empresas", subrayó Franchi.Uno de los ejes centrales del proyecto de Gobierno de Javier Milei es reducir el déficit público, para eso su "primera acción de gobierno va a ser promover una reforma completa del Estado", eliminando ocho Ministerios y conservando sólo siete. Así,-Ministerio de Salud-Ministerio de Educación-Ministerio de Trabajo-Ministerio de Desarrollo Social-Ministerio de Hábitat-Ministerio de Ciencia y Tecnología-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Ministerio de Cultura-Ministerio de Géneros y Diversidad-Ministerio de Transporte-Ministerio de Turismo y Deportes.-Ministerio de Economía.-Ministerio de Justicia.- Ministerio del Interior.- Ministerio de Seguridad.- Ministerio de Defensa.- Ministerio de Relaciones Exteriores.- Ministerio de Infraestructura.- Se creará el Ministerio de Capital Humano.