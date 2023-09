Bullrich:"Quiero ser la presidenta más austera de la historia de Argentina"

“Yo quiero ser la presidenta más austera de la historia de la Argentina. Nosotros necesitamos un Juntos por el Cambio donde el poder no nos cambie, tenemos que ser ciudadanos comunes y seguir recorriendo nuestros pueblos, trabajando como siempre, con total y absoluta austeridad.”, dijo la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.Dirigiéndose a su equipo, Bullrich expresó:Como lo sostuvo en la campaña previa a las PASO, la candidata ratificó que quiere ser la presidenta que la historia recuerde por su austeridad, así expresó: “Yo quiero ser la presidenta más austera de la historia de la Argentina. Nosotros necesitamos un Juntos por el Cambio donde el poder no nos cambie, tenemos que ser ciudadanos comunes y seguir recorriendo nuestros pueblos, trabajando como siempre, con total y absoluta austeridad. Recuerdo a Illia, un presidente que iba con su maletín y seguía trabajando como médico. La austeridad tiene que ser de todos, concejales, intendentes, legisladores, legislaturas y ministerios austeros. Porque la gente lo que siente es que únicamente ha venido dando y dando, todo para que crezca una burocracia política y decrezca su capacidad de consumo, de bienestar y de progreso.”Y agregó:En el mismo encuentro, también brindaron unas palabras los candidatos a Diputados Cristian Ritondo y Karina Banfi, los candidatos a Senadores María Eugenia Talerico y Maximiliano Abad, los candidatos a Vicegobernador y Gobernador por Bs. As., Juan Miguel Fernández y Néstor Grindetti, los coordinadores y jefes de campaña, Damián Arabia, Hernán Lombardi, Juan Pablo Arenaza y Sebastián García de Luca, el candidato a Vicepresidente, Luís Petri, cerrando el evento con su discurso, la candidata a Presidente, Patricia Bullrich.