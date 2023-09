Macri eludió criticar a Milei y lanzó una frase con la que se autopercibe peronista

#Declaraciones | La insólita frase de Mauricio Macri en la que identifica a Juan Domingo Perón con la coalición opositora.



💬 "Si Perón resucitase, diría que el partido que lo representa es Juntos por el Cambio". pic.twitter.com/rMdf4uQF12 — Política Argentina (@Pol_Arg) September 14, 2023

El expresidenteapuntó contra las medidas a favor de los trabajadores del ministro de Economía y candidato a presidente del oficialismoy le atribuyó a Juntos por el Cambio (JxC) la representación de “los que trabajan” al señalar que “si Perón resucitase, diría que el partido que lo representa es Juntos por el Cambio”. Además evitó criticar a Javier Milei.“Tenemos que hacer las cosas que hay que hacer y dejarnos de creernos los más vivos y creer que nosotros podemos cambiar la ley de la gravedad. Si gastás más de lo que tenés, te fundís (...) La gente necesita saber que va a cobrar un salario y que no se evapora durante el mes con este cínico e irresponsable de Massa porque la inflación está descontrolada”, sostuvo Macri en declaraciones a LN+.Y señaló: “Se sienta con el FMI, al cual le echa la culpa de todo, y le pide más plata. No solo el FMI no tiene la culpa de la irresponsabilidad de este gobierno, sino que encima no le pagaron y le pidieron más plata". "el Fondo son los demás países, inclusive la Argentina, que en otros época votó para ayudar a otros países”, sostuvo el exmandatario que contrajo la deuda de 40.220 millones de dólares.En ese sentido,. “Esto que está haciendo es criminal, manoteó los depósitos en dólares de la gente, se consumió todas las reservas que había, trabó las importaciones y dejó de pagar decenas de miles de millones de dólares en importaciones. Todo en el límite, siempre en base a la mentira”, enfatizó.Sobre la relación del ministro de Economía con la CGT y la CTA, que salió a respaldar la medida de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, dijo: “Es un tren fantasma. Toda gente llena de privilegios que solamente trabajan para ellos y siguen trabajando para ellos en un fracaso del modelo de trabajo. Si Perón resucitase, diría: ‘El partido que me representa a mí es Juntos por el Cambio’”.Han expulsado más trabajadores a la informalidad que los que quedan en la formalidad. Esto es lo que ha hecho este modelo fracasado. Y siguen creyendo ser los que representan a quienes trabajan. Por eso el hastío de la gente, porque están en la informalidad, sin derechos de ningún tipo, sin una situación de respeto, teniendo que esconderse porque los impuestos que les quieren cobrar es robarle su trabajo”.El exmandatario evitó responder si un triunfo de Javier Milei en las próximas elecciones del 22 de octubre significaría “un salto al vacío” y consideró que “lo importante” es centrarse en lo que concerniente a JxC.y con los que juntos fuimos construyendo un camino que no empezó hoy, sino hace 20 años atrás”, evaluó y aseguró que entre 2015 y 2019 se llevó adelante un proceso para la la construcción de “dirigentes valiosos” que llegaron para “romper con el statu quo de la política”.Macri afirmó ser “muy respetuoso del voto de la gente” y relacionó lo sucedido en las urnas el 13 de agosto con que “hay muchos argentinos que enojados con el fracaso del kirchnerismo de todo el desastre al que han llevado con el abuso de la política y con una cultura de política oscura”.“No podemos avanzar a un lugar donde le estamos diciendo a la gente que votó mal. Yo respeto a muchos que votaron a los libertarios porque muchos nos votaron en el 2019, entonces les digo: entiendo los enojos y la vocación de cambio profundo, que no estaba en 2015 y que nos costó llevar al país hacia la dirección que necesitábamos de cambio”, observó y recordó que ese “mandato de cambio profundo” que reclama la ciudadanía “lo va a hacer realidad Patricia Bullrich”.“Patricia es nuestra candidata a presidenta y todos tenemos que estar al servicio de nuestra candidata a presidenta. Estoy al servicio de la candidata, así que el martes y miércoles voy a llevarle el mensaje a los cordobeses. Yo ya le he dicho que me ponga de arquero, de 9, de defensor, de aguatero, de lo que me necesite yo estoy.En esa línea, sostuvo que la exministra de Seguridad “tiene experiencia y no habla por lo que sueña hacer, sino por lo que ya vivió”. “Patricia tiene el temple, no va a dar un paso atrás, va a enfrentar a cada una de las mafias, no le tiene miedo a [Hugo]Moyano, no le tiene miedo a nadie”, aseveró.